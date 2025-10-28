Gobierno reporta que agricultores mantienen 31 bloqueos en 5 entidades (16:24 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. Al corte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que hay 31 bloqueos activos en 5 estados por parte de productores de granos.

También te puede interesar: Tras operación caudal, habitantes de Chimalhuacán exigen reabrir pozos por falta de agua

En comunicado, la dependencia reporta que las movilizaciones de los agricultores se encuentran en Jalisco (7), Guanajuato (18), Sinaloa (3), Michoacán (2), San Luis Potosí (1), Tlaxcala (1) y Morelos (1).

Jalisco, los cortes tienen lugar en:

Autopista México-Guadalajara en la Caseta Ocotlán, Zapotlán del Rey, y Entronque La Barca

Carretera Guadalajara-Morelia en Tlajomulco de Zúñiga

Carretera a Nogales

Carretera Guadalajara-Colima

Carretera Maravatío-Zapotlajeno

Especial

Especial

Guanajuato las afectaciones son:

Comonfort

Irapuato

En Pénjamo en la Carretera 90

Dren de Alivio

Salamanca

Salvatierra

Valle de Santiago

León, Carretera Federal 45

Celaya, Carretera Federal 51

Yuriria

Abasolo

Doctor Mora

Tarimoro

Michoacán, las afectaciones son:

En la carretera Maravatío-Zapotlanejo en 2 puntos

Morelos, las afectaciones son:

En la Autopista Siglo XXI a la altura de Amilcingo, en Temoac, Morelos

En San Luis Potosí la afectación es:

En la carretera Querétaro-San Luis Potosí

En Tlaxcala, la afectación es:

En la carretera Los Reyes Mex-Zacatepec, Puebla

También te puede interesar: Se complica caos vial en Guanajuato con más de 25 bloqueos

Los bloqueos de los agricultores responden a su exigencia de que el Gobierno les dé un precio de garantía ante la caída en el precio de los granos derivado de los vaivenes del mercado.

24Horas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir