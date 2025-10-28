Gobierno reporta que agricultores mantienen 31 bloqueos en 5 entidades (16:24 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. Al corte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que hay 31 bloqueos activos en 5 estados por parte de productores de granos.
En comunicado, la dependencia reporta que las movilizaciones de los agricultores se encuentran en Jalisco (7), Guanajuato (18), Sinaloa (3), Michoacán (2), San Luis Potosí (1), Tlaxcala (1) y Morelos (1).
Jalisco, los cortes tienen lugar en:
Autopista México-Guadalajara en la Caseta Ocotlán, Zapotlán del Rey, y Entronque La Barca
Carretera Guadalajara-Morelia en Tlajomulco de Zúñiga
Carretera a Nogales
Carretera Guadalajara-Colima
Carretera Maravatío-Zapotlajeno
Guanajuato las afectaciones son:
Comonfort
Irapuato
En Pénjamo en la Carretera 90
Dren de Alivio
Salamanca
Salvatierra
Valle de Santiago
León, Carretera Federal 45
Celaya, Carretera Federal 51
Yuriria
Abasolo
Doctor Mora
Tarimoro
Michoacán, las afectaciones son:
En la carretera Maravatío-Zapotlanejo en 2 puntos
Morelos, las afectaciones son:
En la Autopista Siglo XXI a la altura de Amilcingo, en Temoac, Morelos
En San Luis Potosí la afectación es:
En la carretera Querétaro-San Luis Potosí
En Tlaxcala, la afectación es:
En la carretera Los Reyes Mex-Zacatepec, Puebla
Los bloqueos de los agricultores responden a su exigencia de que el Gobierno les dé un precio de garantía ante la caída en el precio de los granos derivado de los vaivenes del mercado.
