Audio de Simón Levy desmiente detención en Portugal: “Fake news… están desesperados”

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. El exsubsecretario de Planeación Turística de México (2018-2019) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Simón Levy, reapareció en redes sociales para desmentir su supuesta detención en Lisboa, Portugal, difundida por la periodista Sanjuana Martínez.

La periodista afirmó que, durante la presunta detención, Levy se habría declarado “perseguido político” en México y supuestamente se negó a una posible extradición ante la Interpol, la mayor organización policial del mundo.

Simón Levy desmiente a Sanjuana Martínez tras supuesta detención

No obstante, Simón Levy negó categóricamente la información mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter), la misma plataforma donde se había publicado la presunta detención.

“Fake news”, escribió Simón Levy, y agregó en otra publicación: “Si quieres escuchar mi voz y ver cómo están desesperados, aquí estoy”, acompañado de un enlace a Telegram, donde compartió un audio saludando a sus seguidores.

“¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les mando un saludo muy afectuoso (risas). Les mando esto que está saliendo nada más para que vean el nivel de desesperación. Les mando a todos un abrazo. Todo está perfecto”, aclaró en el audio.

“Están desesperados”, Simón Levy concluyó en otra publicación en su cuenta de X.

