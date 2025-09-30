Conmemora Congreso del Estado el natalicio del general José María Morelos y Pavón (10:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 30 de septiembre. El Congreso del Estado realizó la Ceremonia de Izamiento y Honores a la Bandera Nacional en el marco de los 260 años del natalicio del general José María Morelos y Pavón, uno de los principales líderes insurgentes durante la Guerra de Independencia de México.

La actividad fue encabezada por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) diputado Benjamín Viveros Montalvo; la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez, así como las y los integrantes de la LXVI Legislatura Constitucional, directivos y funcionariado público del Poder Legislativo.

Durante su intervención, el Presidente de la Jucopo, dijo que este acto reafirma la vocación republicana, la memoria histórica y el compromiso con los principios que nos constituyen como nación.

Rememoró que Morelos fue arquitecto de ideales, legislador de conciencias y defensor de la soberanía popular, además, su pensamiento vive en cada artículo que consagra la igualdad, en cada escuela que educa en libertad y en cada comunidad que se organiza con dignidad.

“Al elevar el lábaro patrio, evocamos la voz de quien proclamó que la soberanía dimana del pueblo y que trazó el horizonte de una patria libre, justa y sin privilegios”, enfatizó Viveros Montalvo.

Refirió que recordar a Morelos es también asumir el deber de construir justicia desde lo colectivo, por ello, reafirmó, que, desde Oaxaca, tierra de gente valiente, trabajadora y resiliente, de pueblos originarios y memoria viva, la Bandera es símbolo de unidad, mandato ético y expresión de pertenencia.

“Que este izamiento sea reflejo del respeto que sentimos por nuestra historia, del valor con que vivimos la libertad y del orgullo con que compartimos el sentido de pertenencia a nuestra patria”, subrayó.

En este contexto, la Presidenta de la Mesa Directiva dio lectura a la Proclama de la Independencia de México del 16 de septiembre de 1810.

Cabe destacar que, José María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán; sus padres fueron José Manuel Morelos y Juana María Guadalupe Pérez Pavón.

Fue el 14 de septiembre de 1813 durante la apertura del Congreso de Chilpancingo, donde Morelos leyó por primera vez el documento, que resume el ideario insurgente en 23 puntos denominado “Sentimientos de la Nación”, esencia de la lucha por la Independencia de México y forma parte de la columna vertebral de la constitución de nuestro país.

En este documento se corrigen y reformulan la visión, propuestas y declaraciones principalmente de Hidalgo, de Rayón y de las Cortes de Cádiz, así como del propio Morelos, quien incorpora por primera vez reclamos del pueblo.

Participaron en este acto cívico en la explanada del Recinto Legislativo la Escolta y la Banda de Guerra de la Octava Región Militar a cargo del sargento Edgar Neri Acevedo García.

Así como las legisladoras María Francisca Antonio Santiago, Eva Diego Cruz, Analy Peral Vivar, Lizbeth Anaid Concha Ojeda, Vanessa Rubí Ojeda Mejía, Monserat Herrera Ruiz, Dulce Belén Uribe Mendoza, Cecilia Olivia Cruz Merlín, Elvia Gabriela Pérez López, Dennis García Gutiérrez, Elisa Zepeda Lagunas, María Eulalia Velasco Ramírez y Dulce Alejandra García Morlan.

Asimismo, los diputados Oliver López García, Juan Marcelino Sánchez Valdivieso, Zeferino García Jerónimo, César David Mateos Benítez, Mauro Cruz Sánchez, Isidro Ortega Silva, Raynel Ramírez Mijangos, Isaías Carranza Secundino y Javier Casique Zárate.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir