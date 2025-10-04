Ataque de abejas en Etla deja un muerto (20:30 h)

2025/10/03  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 3 de octubre.  Un ataque de abejas en el fraccionamiento Santo Domingo, perteneciente a la Villa de Etla, dejó como saldo preliminar a una persona de la tercera edad fallecida y varias más lesionadas.

De acuerdo con las primeras versiones, el enjambre se desplazó hacia la calle Porfirio Díaz, en la zona de Villas de Etla, cerca de la clínica La Luz, lo que generó alarma entre los habitantes.

El Ayuntamiento de Villa de Etla difundió información sobre la presencia de un enjambre de abejas y alertó a la población de evitarlas.

