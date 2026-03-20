Capturan a “El Tech” por homicidio calificado en el Istmo de Tehuantepec (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), ejecutó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino identificado como A.H.G., alias “El Tech” por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un hombre en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la causa penal del caso, los hechos se suscitaron el 7 de marzo de 2026, cuando la víctima, un hombre identificado como B.A., fue privado de la vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Francisco I. Madero, en la comunidad de San Isidro Platanillo, perteneciente al municipio de Santo Domingo Petapa, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Derivado de las investigaciones ministeriales, la FGEO a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, logró establecer la identidad del probable agresor por lo que se realizaron los trabajos ministeriales que permitieron obtener una orden de aprehensión.

Una vez localizado, A.H.G., alias “El Tech”, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cuando se encontraba en la colonia Centro del municipio de Matías Romero Avendaño.

Tras su detención, A.H.G., alias “El Tech” fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto en la región del Istmo, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía de Oaxaca reitera su compromiso de realizar investigaciones exhaustivas que permitan llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de delitos que atentan contra la vida de las y los ciudadanos.

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