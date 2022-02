AMLO garantiza que no habrá impunidad en crímenes contra periodistas (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de febrero. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, garantizó que no habrá impunidad en las agresiones y asesinatos contra periodistas en el país.

En la conferencia matutina llevada a cabo desde el estado de Hidalgo, López Obrador advirtió a los autores intelectuales y materiales de los crímenes contra periodistas que habrá castigos.

Aquí es importante destacar primero que no hay impunidad, que no estén pensando autores intelectuales y materiales de esos crímenes que van a quedar impunes, que no va haber castigo, es un mensaje aclaratorio, que va a ayudar mucho”, puntualizó.

“A veces se piensa que es lo mismo de antes, por eso tenemos que estar diciendo como disco rayad: ya no es lo mismo, no somos iguales, no se confundan, no hay protección. Nada de que ‘tenemos comprada la plaza y estamos bien parados, es más, como nosotros dimos dinero en la campaña para que ganara el Presidente Municipal, cualquier autoridad, ya el Secretario de Seguridad Pública está a nuestro servicio’, eso ya se acabó”, refirió el mandatario mexicano.

Enero se convirtió en un mes trágico para el gremio periodístico con el asesinato de cuatro reporteros.

Los periodistas muertos fueron José Luis Gamboa en el puerto de Veracruz (Veracruz) el 10 de enero; Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana (Baja California) el 17 y el 23 de enero, y Roberto Toledo el pasado 31 de enero en Zitácuaro (Michoacán).

Sin contar todavía este último caso, la organización Artículo 19 contabiliza 148 periodistas asesinados por su labor desde el 2000 a la fecha, 28 de ellos durante el mandato de López Obrador, que arrancó en diciembre de 2018.

Tras un crimen en diciembre de 2018 y 10 en 2019, el país registró 7 homicidios de comunicadores en 2020 y otros 7 en 2021.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apuntó que en los casos de Martínez y Maldonado, hay importantes avances en la investigación y que muy pronto se librarán órdenes de aprehensión.

Hay avances muy importantes, tanto del modus operandi, tanto de la mecánica de los hechos, se han hecho todas las indagatorias técnicas y jurídicas necesarias para poder ya judicializar estos casos .Se espera que en muy poco tiempo se puedan ya generar las primeras órdenes de aprehensión”, adujo.

Información de López-Dóriga Digital

Compartir