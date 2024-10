AMLO, es cosa del pasado: Víctor Sánchez Baños (21:30 h)

· Estará en el imaginario de Morena

Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen; los hombres geniales y pueblos fuertes sólo necesitan saber a dónde van.

José Ingenieros (1877-1925) Filósofo y psicólogo argentino.

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. Como analista estoy convencido que la presidenta Claudia Sheinbaum está interesada en ser una buena presidenta de la República. Busca acercarse a los sectores productivos, por una parte, pero por otra impone distancia al otro 46% de los electores que no votaron por el oficialismo.

No debemos olvidar que únicamente llegó con el 36% del padrón electoral y el 54% de quienes acudieron a las urnas. Por un voto, de quienes fueron a manifestarse en sus en los comicios, es suficiente para ganar unas elecciones. Pero no para tener un cheque en Blanco. Así es nuestra democracia y eso lo debemos aceptar “haiga sido como haiga sido”, como diría el clásico de Michoacán, aunque no está mal dicho.

En los primeros días del gobierno de Claudia comenzamos observado tres cosas:

Mantiene viva la imagen de López Obrador, a quien todavía le maneja el mote de “presidente”, cuando en realidad ya no es nadie la administración pública. Sólo se encuentra en el imaginativo de los seguidores de Morena, como el fundador de ese partido, aunque algunos saben que sigue siendo dueño de sus estructuras. De ahí en adelante, AMLO no existe. Por eso, debe terminar el culto al ego del tabasqueño. Ya fue historia, desde la media noche del 1 de octubre..

Entendemos que muchos lo amen, y también que muchos lo odien. Así es la personalidad del que fue presidente de la República en un sexenio donde, desde nuestra óptica, privó la corrupción, el despilfarro y, por si fuera poco, el divisionismo en un país donde siempre estábamos unidos, aunque estuviéramos jodidos. Seguir sus pasos, es contraproducente para la actual administración. Las fobias obradoristas no deben prevalecer. Se acabó su sexenio y ahora hay una nueva historia.

El domingo pasado, Claudia le respondió en una conferencia de prensa a un periodista local en Querétaro, sobre lo qué piensa acerca de su relación con la posición. La respuesta fue muy dura: ella hablaría con el Pueblo y con la oposición sería la Secretaría de Gobernación.

Las minorías necesitan puentes de comunicación directa con el gobierno. Lo dicho por Claudia, puede deformarse en cada una de las entidades donde no hay mucho talento para comprender las señales.

La oposición en estos tres primeros años no es útil para el partido en el poder. Se entiende. Pero no hay nada escrito. Los comicios del 2027, incluso teniendo el control de los órganos electorales como el INE con Guadalupe Taddei, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con Mónica Soto, podrían perder las elecciones, dependiendo de lo bien portados que estén al frente del Ejecutivo.

Podrían cambiar los papeles y la mayoría caer en manos de la oposición, con lo que el Congreso, cuando menos los diputados, podrían generar un bloque y un clima de ingobernabilidad. Muy similar al que vive Samuel García, gobernador de Nuevo León. Peleado con la oposición, deja ingobernable a la entidad y los programas, fundamentalmente presupuestales, se manden a la congeladora.

Sabemos bien que todos los jefes y líderes de gobierno piensan odian a la oposición y a los opositores. Sin embargo, guardan en silencio para no generar conflictos innecesarios y se cierren las puertas a la negociación política con los opositores. Es más, si es posible conversar y entablar diálogos con ellos, lo hacen. No pasa nada. Al final de cuentas el poder lo tiene hoy Morena y los opositores estan resignados.

Estoy convencido de dos cosas. Ocurrirán en los próximos meses. Una, que desaparezca del mapa discursivo López Obrador. La gente ya se va hartando de la presencia del cabecita de poliéster.

La otra en que la forma de gobierno se enfocará en gobernar para todos, en forma independiente de la tendencia política o ideológica que tengan. Para eso se eligieron las autoridades. Y se deben al pueblo y para el pueblo; y una parte del pueblo no votó por ellos.

PODEROSOS CABALLEROS

CFE

Las comisiones de Puntos Constitucionales y Energía, aprobaron el dictamen de Reforma Constitucional, para que la Comisión Federal de Electricidad asegure el servicio eléctrico en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética, y pueda ofrecer energía a un menor costo posible. Lo que buscan, desde el gobierno, es que la CFE, que durante la administración de Manuel Bartlett Díaz fue un desastre, se mantenga como la generadora de más del 54% de la energía eléctrica en todo el país. De esa manera desplazar a las empresas extranjeras que pudieran aspirar a hacer negocio en México. Si vemos el precio de la electricidad en nuestro país, que está diferenciada entre pobres y ricos, bajo una acción maniquea de alto consumo, es de las más altas del mundo. Todo por la corrupción y e incompetencia de sus directivos, que privilegian el amiguismo partidista a la capacidad. Al mismo tiempo, permite que los morenistas puedan acceder a la electricidad, gratis o más barata. Es una forma mediante la cual morena puede premiar a sus seguidores. Esto, aunque siga el gobierno subsidiando a la CFE.

CAE IED

Se confirma lo que hemos comentado en este espacio. Durante la pasada administración, en 2023, la Inversión Extranjera Directa (IED) en México representó solo el 8.3% de la inversión total, una disminución significativa en comparación con el promedio del 12% entre 1999 y 2022. La IED alcanzó 36 mil 282.1 millones de dólares, un aumento respecto a los 32 mil 298.9 millones de dólares del año anterior. Aunque oficialmente dicen que hay un crecimiento del 36.2% en inversiones locales, haciendo difícil recuperar niveles históricos

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

GE VERNOVA

El primer Informe de Sostenibilidad de GE Vernova, liderada por Jessica Uhl, dedicada a acelerar la transición energética y promover la sustentabilidad, presentó su primer informe de sustentabilidad. Describe un marco de sostenibilidad basado en cuatro pilares: Electrificar, Descarbonizar, Conservar y Prosperar, con objetivos principales dirigidos a alinear el rendimiento empresarial con el rendimiento en materia de sostenibilidad. Lanza un enfoque de las operaciones de sostenibilidad, a través de un nuevo sistema de gestión denominado “Control Room” (Sala de control). Las métricas clave a partir de 2023 incluyen poner en línea 29 GW de capacidad de generación, energizar 64 GW de nuevos transformadores de energía, ayudar a evitar aproximadamente 20 millones de toneladas métricas de emisiones de CO₂ y reducir las emisiones de GEI de Alcance 1 y 2 en un 39% en comparación con la línea de base de 2019.

