Alista Policía Vial Estatal dispositivo por la Verbena Popular Xandú de este jueves (14:30 h)

2025/10/30  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 30 de octubre. Con motivo de la Verbena Popular Xandú, programada a las 19:00 horas de este jueves 30 de octubre, en el zócalo capitalino; la Policía Vial Estatal implementará un dispositivo especial para mantener la seguridad en las calles y privilegiar el respeto al peatón, así como a las personas con discapacidad.

En este evento que forma parte de las festividades del Día de Muertos, la “Fiesta más Viva de Todas”, participarán 150 elementos de la corporación, apoyados con patrullas, motopatrullas, bicipatrullas y personal a pie tierra.

A partir de las 17:00 horas se realizarán cortes a la circulación vehicular en las primeras calles de: Valerio Trujano, Flores Magón, Carlos María Bustamante y Vicente Guerrero.

