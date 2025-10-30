Abren al público recreación de la Tumba 1 de Mitla en Palacio de Gobierno que representa la entrada al inframundo (Lyobaa) (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de octubre. La recreación de la Tumba Fría o Tumba 1 de San Pablo Villa de Mitla, que representa la herencia de los pueblos zapotecas que habitaron en lo que actualmente son los Valles Centrales, se expone al interior de Palacio de Gobierno para el disfrute de la población y visitantes.

Esta obra, realizada por diversos artistas, fue recorrida por el Gobernador Salomón Jara Cruz y la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano; la cual puede ser visitada por el público en general durante esta temporada de Día de Muertos.

“Trajimos esta exhibición aquí a la casa del pueblo para que disfruten y conozcan más de las raíces oaxaqueñas; las personas podrán ingresar y observar la columna de la vida en la cual hay varios símbolos que son fundamentales de la historia y cosmovisión de los pueblos originarios”, destacó el Mandatario estatal.

La recreación de la Tumba 1 representa un espacio ritual en el cual se realizaban ceremonias funerarias para personajes importantes de la época prehispánica. Representa la entrada al inframundo (Lyobaa) y el eje que une los cuatro rumbos del universo según la cultura zapoteca.

El montaje busca ofrecer al público una experiencia inmersiva con los símbolos y la arquitectura sagrada del sitio arqueológico, destacan elementos característicos como las grecas y los diseños geométricos.

La instalación estuvo a cargo de la Secretaría de las Culturas y Artes (Seculta) y coordinado por el responsable del Museo Oaxaqueño de Arqueología Ervin Frissell, Luis García Lalo; participaron los artistas Andreas Méndez y Rodrigo Hernández, el arqueólogo Juan Carlos Díaz Vásquez, el sociólogo Salvador Martínez, el promotor cultural Jaime Juárez y la comunidad de San Pablo Villa de Mitla.

Esta exposición se acompaña del Altar Monumental instalado en el patio central de Palacio de Gobierno; por lo que se invita a la población y visitantes nacionales y extranjeros a disfrutar de estas exhibiciones que se presentan en el marco de las celebraciones de la Fiesta más Viva de Todas.

