Inaugura Sedeco Mercado de las Ánimas, espacio para apoyar de forma directa al talento local (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de octubre: La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) inauguró este jueves el Mercado de las Ánimas, instalado en el Centro Gastronómico de Oaxaca que fortalece la economía local, visibiliza los saberes comunitarios y promueve el talento de artesanas, artesanos y productores oaxaqueños.

Esta muestra, ubicada en la calle de Manuel García Vigil 610, en la capital estado, reúne a más de 59 personas expositoras provenientes de distintas regiones, quienes ofrecen mezcal, chocolate, pan tradicional, artesanías, textiles, productos agroindustriales y diversas expresiones gastronómicas y culturales, que reflejan la riqueza de Oaxaca.

Se encuentra abierto al público los días 30 y 31 de octubre, en un horario de 11:00 a 21:00 horas, con acceso gratuito. Las personas visitantes podrán recorrerlo para descubrir lo que se produce en el estado y llevarlo a casa, como una forma directa de apoyar al talento local.

El titular de la Sedeco, Raúl Ruiz Robles señaló que este encuentro celebra lo mejor de Oaxaca: su gente y su trabajo, además, es un puente entre las tradiciones ancestrales y el presente. “Es prueba de que el desarrollo puede ir de la mano con la identidad y el respeto a las raíces”, señaló.

Destacó que, al compartir lo que somos, también se muestra esperanza, identidad y orgullo. En la entidad, el desarrollo no solo se mide en números o inversiones, sino también en la capacidad de transformar el talento de las manos oaxaqueñas en bienestar y oportunidades.

Este modelo que impulsa el Gobierno de Oaxaca es incluyente y socialmente sensible; se reconoce a las y los productores que son actores fundamentales para el crecimiento y progreso de las familias oaxaqueñas.

