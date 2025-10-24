Mueren 2 migrantes durante una persecución del CBP en Texas (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. La Patrulla Fronteriza CBP publicó un comunicado para dar detalles acerca de un accidente ocurrido el pasado 12 de octubre de 2025 en El Paso, Texas que dejó dos migrantes muertos y cinco heridos tras una persecución vehicular iniciada por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Según el comunicado de prensa publicado este 24 de octubre, el incidente comenzó alrededor de las 17:50 horas, cuando un agente observó a un grupo de personas subir a un sedán Infiniti negro cerca de la Universidad de Texas en El Paso.

El conductor aceleró hacia Paisano Drive y, pese a que se ordenó no iniciar persecución, el agente intentó obtener el número de matrícula del vehículo mientras reportaba que habían arrojado una piedra contra su parabrisas. Minutos después, otro agente de la Patrulla Fronteriza y un oficial del Departamento de Seguridad Pública de Texas avistaron el automóvil realizando un giro en U sobre la misma vía e iniciaron una breve persecución.

De acuerdo con el informe, el vehículo perdió el control, chocó contra un poste de luz y volcó, quedando con las ruedas hacia arriba.

En el interior se hallaron siete personas, entre ellas seis migrantes y el conductor, ciudadano estadounidense.

Los agentes solicitaron asistencia médica de inmediato, y equipos de emergencia del Departamento de Bomberos de El Paso llegaron al lugar aproximadamente nueve minutos después.

Cuerpos de migrantes se someterán autopsia

El informe detalla que el médico forense del condado de El Paso declaró muerto a un hombre guatemalteco hallado al exterior del vehículo a la 1:02 horas, y a un ciudadano mexicano que permanecía dentro del sedán a la 1:41 horas, ambos cuerpos se someterán a autopsia.

El Departamento de Policía de El Paso asumió la investigación del accidente, mientras que la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revisa el caso. El Departamento de Seguridad Nacional también quedo notificado del incidente.

