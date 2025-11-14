El 15 de NOV y el Muro de Berlín en el DF: Alfredo Brena (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de noviembre. Y bien, ya estamos aquí, a 2 días de que la presidente constate, que los pensionados y becarios electorales son minoría. Y que no solamente con acarreados se llena la plancha del zócalo capitalino.

La “elección” del Poder Judicial tuvo una participación del 10 por ciento, en un padrón electoral de 100 millones de electores. De esos votantes que acudieron a las urnas, 9 millones lo hicieron acompañados de su “acordeón”.

En todas los actos de la actual presidente, ha habido acarreados a pasto. Desde la anti constitucional precampaña como la Corcholata Mayor, y después, ya como candidata, derrochando, en ambos procesos, el dinero del erario público (nuestros impuestos), y el de la aportación de los socios de la 4T, que son los del Crimen Organizado (CO).

Y ya como presidente, Sheinbaum, no ha hecho más que gastar cifras millonarias en espectáculos musicales para el pueblo bueno. Y en gastar, también cifras millonarias, en todos los actos oficiales, que los viste con acarreados. Incluyendo también sus semanales giras proselitistas, por todos los estados de la república, donde lo primero que se contrata es la porra que le va a amenizar sus actos proselitistas, disfrazados de contacto con el pueblo.

Este 15 de noviembre, la presidente Claudia va a poder constatar que hay un pueblo mexicano amante de la libertad, por encima de los beneficiados de la pensión o beca de la 4T. Y que son mucho más.

Los del 15 de noviembre próximo, no van a pedir una dádiva electoral, los del 15 de noviembre van a exigir que el gobierno cumpla, con el encargo de garantizar la libertad que nos ha arrebatado el CO con asaltos, secuestros, extorciones y derecho de piso.

Los del 15 de noviembre próximo, son gente trabajadora que demanda libertad para trabajar y poder vivir en paz. La populista 4T, en los 7 años que lleva en el poder, solamente ha rehuido su obligación de mantener el estado de derecho en todo el territorio nacional, y cederles el control del país al CO, a cambio de la permanencia en el poder. Esta es la triste realidad.

Es más, en 7 años, la 4T no solamente le ha cedido el control de casi todo el territorio nacional al CO; sino que se ha hecho su socio, convirtiendo a México en un país manejado por Narco Políticos.

Uno de los puntos que llevó al poder a López Obrador, fue la promesa de campaña de regresar a los militares a los cuarteles, porque, decía Andrés Manuel, esa no era la estrategia adecuada para el combate al narcotráfico. Promesa fallida, no solamente no regresó a los militares a sus cuarteles, sino que militarizó el país, legalizando la permanencia del Ejército en las calles, y todavía militarizó más al país, sumándole la Guardia Nacional.

A raíz del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, la presidente Claudia ha dado una serie de bandazos, tratando de buscar culpables a la desafortunada conducción del país.

Y ahora resulta que se militarizó al país, para que los militares solamente tengan una labor ornamental o testimonial ante el CO, porque atacar o enfrentar al CO va contra la ley, palabras dichas por la presiente Sheinbaum. Palabras desafortunadas, por cierto.

Lo que va a escuchar el 15 de noviembre, no le va a agradar a la presidente Claudia. Tan no le va a agradar, que ya mandó cercar el Palacio Nacional con una doble valla metálica. Esta doble valla metálica nos recuerda al extinto Muro de Berlín.

El Muro de Berlín separaba a la Alemania Democrática (Socialista), de la Alemania Federal (capitalista). Era la división de dos mundos, de dos formas opuestas de gobierno y de producción. Era la división entre el mundo libre y la dictadura. El Muro de Berlín lo construyeron los alemanes de la Alemania Oriental, para que los alemanes de esa parte de Berlín, no pudieran escaparse de la dictadura socialista.

La historia es la historia, dijera un buen amigo mío. Muchos alemanes perdieron la vida en su intento por cruzar el Muro de Berlín. Curiosamente todos los intentos de escape, exitosos o no, siempre fueron de la Alemania socialista hacia el mundo libre. Nunca al revés. La historia es la historia.

El Muro del Zócalo, de la capital del país, que levantó la presidente Claudia, representa precisamente eso: La división entre el mundo libre y el populismo. Lo que va a escuchar Sra. presidente el 15 de noviembre, es un grito de libertad, y de no, al populismo dictatorial.

Va a constatar, este 15 de noviembre, presidente Claudia, que hay un pueblo mexicano amante de la libertad, por encima de los beneficiados o pensionados de la 4T. Y que son mucho más.

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

13 nov 2025

