Alebrijes quiere debutar en casa con triunfo, su siguiente rival es Cancún (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de agosto. Luego de no tener actividad en la fecha 1 debido a que descansaron, los Alebrijes iniciaron el torneo perdiendo de visitantes 3 goles por 1 ante el Club Atlético Morelia, por lo que ahora debutarán en el estadio Tecnológico, el próximo viernes 15 de agosto ante Cancún, equipo que lleva dos victorias consecutivas.

Los Alebrijes intentarán tener un buen debut ante su afición, para ello han realizado el llamado en las redes sociales, con el objetivo de que el estadio pese y el cuadro oaxaqueño muestre su mejor futbol ante un equipo que viene motivado, con 4 goles a favor en 2 partidos y sin recibir gol en contra, con lo cual se convierte en un rival peligroso para los de la Verde Antequera.

La jornada 2 arrojó los siguientes resultados: Yucatán perdió en casa 3 goles por 1 ante el conjunto del Tapatío, los Mineros de Zacatecas superaron 3 x 0 a los Dorados de Sinaloa, Atlético La Paz igualó a 1 con los Correcaminos, Morelia superó 3-1 a los Alebrijes, Tepatitlán y La Jaiba Brava empataron a cero goles, Cancún derrotó en casa 3-0 a Tlaxcala, finalmente, los Leones Negros superaron 4-2 al cuadro de Irapuato.

Por el momento, el cuadro Tapatío el líder la justa con 6 puntos, producto de 2 triunfos, con 5 goles a favor y 1 en contra, la segunda posición le pertenece a Cancún, en tercer puesto aparece Mineros con 4 unidades, el cuarto sitio es para Morelia, seguido de la Jaiba Brava, la sexta plaza es para el Club Deportivo Irapuato, en séptimo sitio están los Leones Negros, el octavo puesto lo tienen los Correcaminos.

La parte baja de la tabla la tiene Tepatitlán en la posición número nueve, seguido del Atlante, que suma un punto, al igual que el Club Atlético La Paz y Tlaxcala. El cuadro oaxaqueño es décimo tercero de la tabla general, sin unidades, con una derrota, 1 gol a favor por 3 en contra. La posición 14 es para Dorados y el último sitio los Venados con 7 goles en contra.

