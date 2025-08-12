Cabildo de Oaxaca de Juárez destaca el papel transformador de la juventud (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de agosto. En sesión ordinaria de Cabildo, el Municipio de Oaxaca de Juárez conmemoró el Día Internacional de la Juventud, resaltando el papel protagónico de las y los jóvenes en la transformación de la capital.

En su intervención, el presidente municipal Ray Chagoya destacó la importancia de contar con un cuerpo edilicio que combina juventud y compromiso. Señaló que en este Cabildo existe un ánimo transformador y un fuerte impulso por trabajar en beneficio de la ciudadanía.

La regidora de Grupos Prioritarios, Juventud y Deportes, Patricia Soria, señaló que la juventud no es únicamente una etapa de vida, sino una etapa transformadora que inspira cambios e impulsa nuevas ideas, capaces de generar un impacto positivo en la sociedad.

Por su parte, la regidora de Seguridad Vecinal, Alma Herrera, subrayó que este es un Cabildo joven, con energía y visión, que está siendo punta de lanza en las acciones municipales. “Somos el presente, la representación importa, somos protagonistas y la experiencia no está peleada con la juventud”, afirmó.

Las y los integrantes del Cabildo coincidieron en que la juventud tiene la capacidad de cambiar el rumbo de Oaxaca de Juárez, contribuyendo a la construcción de una ciudad más justa, participativa y con oportunidades para todas y todos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir