Alcaldes de México demandaron mayor coordinación con el gobierno federal (18:30 h)

Ciudad de México, 1 de marzo. Alcaldes y alcaldesas de las ciudades capitales de los estados del país, demandaron una mayor coordinación con el gobierno federal, los gobiernos estatales, la iniciativa privada y la sociedad en general, para hacerle frente a la inseguridad.

Al asumir la presidencia de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), el alcalde de Saltillo, Coahuila, Javier Díaz González, destacó que el desarrollo económico, el impulso a la tecnología y, de manera prioritaria, la seguridad, demandan alianzas sólidas entre instituciones y órdenes de gobierno. “Solo así podremos ofrecer a la ciudadanía las condiciones necesarias para avanzar al siguiente nivel de bienestar y competitividad”.

Durante la XVI Sesión Plenaria de este organismo celebrado en la Ciudad de México, se formalizó el cambio de Presidencia del organismo, así como la entrega del Distintivo ACCM a la Excelencia Municipal 2025, en su segunda edición.

Con la presencia del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien acudió como uno de los fundadores de este organismo, Javier Díaz González, presidente municipal de Saltillo, asumió la Presidencia de la ACCM y destacó que la seguridad es la prioridad de sus integrantes porque “la seguridad no se politiza ni se regatea; no tiene colores partidistas. Es, y debe ser, la prioridad de prioridades”

Por ello dijo que durante su gestión impulsará una agenda amplia de coordinación institucional y cercanía con la iniciativa privada y la sociedad civil, para fortalecer la seguridad, elevar la competitividad, aprovechar la tecnología, promover el desarrollo humano e innovar en los servicios públicos, dejando bases sólidas para las próximas generaciones.

“La coordinación, el diseño estratégico y el trabajo sostenido con visión de largo plazo deben traducirse en una mejor calidad de vida para quienes habitan las capitales del país. La Asociación de Ciudades Capitales de México está lista para dar un paso adelante y trabajar todos los días, con responsabilidad y compromiso, por amor a México”

Durante su reunión de trabajo y luego en conferencia de prensa, al término, los integrantes de la Asociación hicieron un público reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como al secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por el operativo implementado el pasado fin de semana. El reconocimiento se extiende al Gabinete de Seguridad y, de manera especial, a nuestras Fuerzas Armadas, orgullo de la nación.

“A nombre de las y los presidentes municipales que integran la Asociación, se expresa el más sentido pésame y reconocimiento a las familias y compañeros de los elementos caídos en el cumplimiento de su deber. Su valentía y lealtad a la patria merecen respeto y memoria permanente”.

Diaz González dijo que el mensaje es claro: “Presidenta Claudia Sheinbaum, la Asociación de Ciudades Capitales cuenta con usted y usted cuenta con el respaldo absoluto de esta organización, particularmente en materia de seguridad”

Como parte de la jornada, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Distintivo ACCM a la Excelencia Municipal 2025, una iniciativa de la ACCM desarrollada en colaboración con el Centro de Investigación y Estudios Locales (PROLOCAL) y la Fundación Konrad Adenauer México (KAS México).

Este reconocimiento se ha consolidado como uno de los distintivos municipalistas más relevantes del país, al premiar a los gobiernos municipales de las capitales de México que implementan políticas públicas con impacto positivo en sus comunidades y que destacan por la calidad en la gestión de sus administraciones.

A la XVI Plenaria de la ACCM, acudieron José Luis Uriostegui Salgado, alcalde de Cuernavaca, Morelos; Yolanda Osuna Huerta de Centro, Tabasco; Marco Antonio Bonilla Mendoza de Chihuahua; Enrique Galindo Francisco de San Luis Potosi; Cecilia Patrón Laviada de Mérida, Yucatán; Samantha Smith Gutiérrez de Guanajuato; Raymundo Chagoya Villanueva de Oaxaca; José Antonio Ochoa Rodríguez, Durango y Riult Rivera Gutiérrez, Colima.

Además, el secretario técnico de la ACCM, Adan Larracilla Márquez y representantes de los municipios de Mexicali, Hermosillo, Puebla, Chetumal, Morelia, Querétaro, La Paz y Toluca

