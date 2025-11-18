Agricultores de México podrían volver a bloquear carreteras el 24 de noviembre (19:30 h)

Tamaulipas, 17 de noviembre. Agricultores de la zona norte advirtieron que podrían volver a manifestarse y bloquear carreteras en caso de que para el próximo día 24 no se ofrezca una respuesta favorable a su demanda de apoyos para la producción.

Juan Manuel Salinas Sánchez, miembro del Comité de la Unión Agrícola Regional del Norte, insistió en que es necesario que el Gobierno Federal acceda a establecer un dialogo y lograr acuerdos con los productores agrícolas pues de lo contrario la situación pues de lo contrario la dependencia alimentaria del exterior se incrementara lo cual es un riesgo.

Comentó que se encuentra a la espera de que para el próximo día 24 de noviembre, el Gobierno ofrezca una respuesta favorable o de lo contrario volverán con su tractores y camiones a bloquear las carreteras.

Los agricultores se mantienen a la expectativa de que el Gobierno les acceda al dialogo a dar respuestas favorables y recalcó que al mismo gobierno le conviene dar una respuesta favorable a los productores pues se trata de los alimentos.

Apuntó que hasta ahora el Gobierno Federal ha dado una respuesta favorable para la producción del maíz blanco, pero en el caso de Tamaulipas, la mayor producción es de maíz amarillo y sorgo y estos granos no han sido contemplados en los apoyos.

Advirtió que para el próximo ciclo agrícola las siembras de sorgo y maíz se podrían reducir y con ello la producción en caso no contar con los apoyos necesarios y se continúan incrementando los costos de producción.

