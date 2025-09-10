Se registra explosión de pipa de gas cerca del Metro Santa Marta, alertan por fuerte incendio (15:15 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de septiembre. Hay alerta en la zona oriente de la Ciudad de México, donde se registró la explosión de una pipa de gas LP que dejó al menos tres personas heridas con quemaduras.

El hecho ocurrió a la altura del Puente de la Concordia, en inmediaciones del Metro Santa Marta, de la Línea A. Hasta el momento no se han sofocado las llamas. Bomberos trabajan para controlar el fuego y evitar que haya afectaciones mayores.

Servicios de emergencia se encuentran en la zona, para dar atención a los heridos. Varias unidades de emergencia circulan sobre la Calzada Zaragoza, por lo que se pide a la población permitir su avance.

Videos de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia

Mediante imágenes en rede sociales se muestra el momento exacto en que una columna de humo y llamas se alzaron sobre la vialidad, causando alerta entre la gente que transita por la zona. Esa vialidad es muy transitada por lo que se estima que varias personas resultados lesionadas, sin que hasta el momento se precise la cantidad de heridos.

Hay cierre en la Ermita Iztapalapa, suspenden servicio en la Línea A

La estación Santa Marta de la Línea A del Metro está cerrada debido a la cantidad de humo que hay en la zona. De igual forma la vialidad fue suspendida en Calzada Zaragoza y Ermita Iztapalapa.

