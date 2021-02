Acuerdan vecinos de San Juanito y Sapao suministro de agua potable, retiran bloqueo (10:20 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 8 de febrero. Vecinos de la agencia de San Juan Chapultepec, bloquearon el paso sobre la Avenida la Paz, frente a la ex fábrica de Triplay, para exigir a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (Sapao) garantizarles el suministro del vital líquido.

Los colonos, aseguraron que desde hace un mes padecen la falta de agua en las calles de Niño Artillero y Agustín Melgar.

Lamentaron que el agua potable no se esté entregando de acuerdo al calendario de suministro, ya que las colonias de la parte alta como Artículo 23 y el Coquito demandan agua potable y ha sido a ellos a quienes les están enviando el agua.

Indicaron que les han prometido pipas de agua pero no las mandan y cuando llega una ya no quieren subir argumentando que a la parte alta de San Juan no pueden llegar por la cantidad de agua que transportan.

Luego de entablar una reunión con representantes municipales y de Sapao, indicaron que en breve retirarán su protesta de esta calle.

