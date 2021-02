Registran desplome en rating de conferencia de López-Gatell (+Infografía) (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de febrero. La conferencia vespertina de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, con el reporte diario de Covid-19, repuntó en un inicio la audiencia de los medios públicos que la transmitieron; sin embargo, su rating cayó en agosto, de acuerdo con estudios de medición entregados por los medios estatales a 24 HORAS, en respuesta a una solicitud de transparencia.

La caída se registró luego de que México superó los 60 mil muertos por el nuevo coronavirus, que el vocero de la pandemia proyectó como “el escenario catastrófico”.

En Canal Once, López-Gatell aumentó la audiencia de las 19:00 a 20:00 horas hasta en 80%. El canal se sumó a la transmisión del reporte diario a partir del 4 de marzo, y la audiencia alcanzó hasta 659 mil 299 espectadores en abril, siendo el mes más alto en audiencia que el subsecretario dio al canal del Politécnico hasta noviembre de 2020.

Sin embargo, la audiencia del funcionario comenzó a descender de manera significativa a partir del mes de agosto, el registro menor de televidentes fue en octubre al caer a 246 mil 513 espectadores.

El Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano también se sumó a la transmisión del reporte diario de Covid-19 desde el primer día del reporte diario, el 28 de febrero, sin embargo inicialmente se programó a las 21:00 horas.

Para el mes de marzo, el rating en el canal 14 subió a 0.21-0.25 puntos en el horario de 19:00 a 20:00 horas, durante siete días, en contraste con el mes de febrero en donde el máximo alcanzado en algunos días fue de 0.19 puntos. En noviembre la escala osciló entre 0.01 a 0.19.

El Canal 21 del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México entregó la medición audiencia día por día.

Los números tienen diversas variaciones porque la programación de la conferencia, en algunas ocasiones, iba acompañada con cápsulas de otra programación. El número más alto de audiencia fue el 20 de abril de 2020 al alcanzar hasta 94 mil 643.54 espectadores; sin embargo, a partir de agosto y hasta noviembre más de 10 días aparecen en ceros.

En el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) en el horario señalado, en promedio la audiencia tuvo un crecimiento de 21% en marzo respecto del mes de enero, al pasar de 80 mil 270 a 101 mil 236 radioescuchas; sin embargo, la baja fue en el mes de agosto al caer a 67 mil 133. La conferencia se siguió sobre todo a través de las estaciones Reactor y Opus.

Radio Educación también se sumó a las transmisiones; sin embargo, la Secretaría de Cultura respondió no contar con la información porque no se tiene presupuesto asignado para mediciones de audiencia, en tanto ignoró proporcionar información sobre el caso del Canal 22, por lo que se ingresó recurso de revisión.

El Diario 24 Horas también solicitó a la Secretaría de Salud y la Oficina de la Presidencia de la República información sobre el alcance de la conferencia a través del Centro de Producción y Programas Informativos (Cepropie) y las plataformas oficiales digitales por las que se difunde la conferencia; ambos entes de gobierno dijeron no contar con la información y echarse la bolita mutuamente.

Estrategia lo salva, experto

Ramón Morales, analista político y especialista en comunicación empresarial por Harvard, destacó que el repunte de rating de las conferencias de Hugo López-Gatell se dieron durante un fenómeno desconocido, en este caso la pandemia, que permitió que la realidad sea moldeable, como establece la teoría de Rally.

“Al principio del fenómeno la influencia en la opinión pública por parte de élites es altísima… Cuando el pueblo es ignorante da mucho beneficio de la duda, porque hay un periodo de apoyo, periodo de Rally, es donde la gente jala contigo, no te va a contradecir, no te va a echar tierra, sabe que no sabe y así aumenta la influencia de las élites”.

Ante ese desconocimiento, agregó, parte de la sociedad atribuyó características al funcionario. De ahí que se convirtiera en el rockstar de la 4T y el galán de la “telenovela” de las 7:00, pues los mexicanos lo convirtieron en su héroe.

Sin embargo, dicha teoría refiere que la realidad llega a ser estática y se define a sí misma, y comenzó cuando se superó el escenario catastrófico de 60 mil muertos establecido por López-Gatell.

“La realidad se mide así misma… cuando es tan evidente que los ciudadanos pueden informarse por sí solos, ahí la realidad se ha hecho rígida, ha dejado de ser moldeable. Ya no pueden venir los opinadores de la 4T a decir qué vamos bien”, destacó el también profesor de Comunicación Política en George Washington University.

Conforme avanzó la pandemia la conferencia vespertina priorizó abarcar la mayoría de la hora disponible en leer datos técnicos; “fríos, aburridos” que hacen que nadie los quiera ver y sobre todo no son mediatizables y no recargan un escenario negativo en la figura del Presidente. Son datos fríos y aburridos que nadie quiere ver, resaltó.

Si bien a casi un año podría considerarse a López-Gatell como una autoridad desgastada y sin credibilidad, el entrevistado resaltó que el gobierno no lo puede mover porque sería aceptar que su estrategia es un fracaso y aparte el secretario de Salud, Jorge Alcocer, tiene tan pésimas habilidades comunicativas que sería el “terrible”.

“El Presidente ha sido muy constante y muy claro en que tiene muchos funcionarios para sustituir a los incompetentes pero no tiene con quién sustituir a López-Gatell.

“López-Gatell está improvisando constantemente lo que está diciendo, la prueba de eso son sus escenarios catastróficos en sus cifras ya rebasadas hace bastante, como no tienen pericia técnica, acuden a la retórica de autoridad moral, puede decir quizá nos equivocaremos pero no somos rateros, no somos corruptos”.

Ante ello, resaltó que todo el Gobierno de México se ha volcado en defender al subsecretario, pues aunque él no es candidateable, es una extensión del gobierno y hay que cuidarlo de cara a los comicios de 2021.

“Se están volcando al unísono para salvar a Gatell, para reivindicar no la imagen del ciudadano sino la imagen del gobierno que para ellos es extremadamente importante y dan la impresión de que saben qué están haciendo, entonce si ellos corrieran a López-Gatell quedarían en ridículo, y sería un golpe duro a su credibilidad”.

