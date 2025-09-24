Reitera Cobao que las guías de estudio son totalmente gratuitas e invita a denunciar cobros indebidos (13:00 h)

2025/09/24  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. El Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) aclara que, por instrucción del Gobernador Salomón Jara Cruz; las guías de estudio de este sistema educativo son totalmente gratuitas.

En este sentido, exhorta a la comunidad estudiantil, así como a madres y padres de familia a denunciar cualquier cobro que se les exija al respecto, ante la Dirección General o con las áreas directivas de cada plantel.

Las guías de estudio forman parte de la política educativa del Gobierno de Oaxaca, implementada a partir del año 2024, denominada Inscripción Cero, que garantiza el derecho a una educación media superior gratuita, incluyente y de calidad.

En consecuencia, no existe ninguna instrucción institucional que autorice alguna contraprestación a cambio de la entrega de estos materiales educativos.

El Cobao se apega a los principios de transparencia y la rendición de cuentas en el desarrollo de los trámites administrativos y educativos; con la convicción de propiciar una educación de calidad a las juventudes oaxaqueñas.

