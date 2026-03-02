Bajo fuerte operativo militar velaron en Guadalajara a “El Mencho” (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. A una semana de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional mantienen un amplio operativo de seguridad en una funeraria de Guadalajara, donde es velado su cuerpo tras ser entregado el sábado a sus familiares por la Fiscalía General de la República (FGR).

El recinto funerario, identificado como “Funerales La Paz”, ubicado en la colonia San Andrés, permanece bajo resguardo de decenas de camionetas oficiales, mientras un helicóptero militar sobrevuela la zona.

Funerales La Paz en Guadalajara (Foto: X)

Traslado bajo vigilancia

De acuerdo con una fuente federal consultada por medios presentes en el lugar, el despliegue busca disuadir posibles acciones de grupos rivales durante las exequias del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien murió hace una semana durante un operativo federal en el municipio de Tapalpa.

Según reportes de prensa local, el cuerpo llegó alrededor de las 9:40 horas a Guadalajara procedente de la Ciudad de México. Durante el traslado, personas que acompañaban el cortejo habrían cambiado de vehículo a la altura del municipio de Ocotlán, en un aparente intento por evitar seguimiento.

El automóvil que ingresó al recinto funerario portaba placas del Estado de México, mientras que una carroza proveniente de la capital también arribó al sitio.

FGR entrega el cuerpo de El Mencho a sus familiares (Especial)

Sepelio previsto para hoy lunes

Se prevé que el cuerpo sea sepultado hoy lunes en un panteón ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan.

En el exterior del recinto han llegado arreglos florales sin remitente visible; algunos incluyen mensajes de agradecimiento y otros con siglas presuntamente vinculadas al grupo criminal que encabezaba.

Al lugar también acudieron mujeres identificadas como edecanes, quienes, consultadas por la prensa local, señalaron no tener autorización para declarar sobre lo que ocurre al interior.

El operativo de seguridad continúa en la zona mientras se desarrollan las ceremonias fúnebres, en un contexto de alta tensión derivado de la reciente caída del exlíder criminal.

Publimetro / Foto: Generada por IA

