“¡A la chingada con el PRI!”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de junio. Julen Rementería detuvo su camino rumbo al salón de sesiones de la Comisión Permanente. Volteó hacia este reportero y soltó a título personal: “sí, a la chingada con el PRI…”.

Segundos antes, el coordinador de la bancada azul en el Senado nos había dicho que su partido se tiene que concentrar en lo que ha defendido siempre.

“Tiene que radicalizarse en el derecho a la vida, en la libre empresa, en la libertad de expresión, en la justicia, en la libertad de emprender también y allí no cabe el PRI. No creo que que debamos de seguir una alianza con el PRI”, consideró.

Más claro ni el agua.

***

Otro panista, el senador Damián Zepeda, aspirante declarado a la jefatura nacional del partido, coincide en que Acción Nacional se desdibujó al aliarse con el PRI y el PRD.

Damián, por cierto, no está de acuerdo con la interpretación “o cambias o te vas” que se le dio al comunicado de trece ex gobernadores de Acción Nacional que reaccionaron ante el pésimo resultado electoral que el azul obtuvo el dos de junio.

“Ellos (los ex gobernadores) no le dijeron ‘o cambias o te vas” a Marko Cortes, como se interpretó. Le enviaron mensajes al PAN de que la ciudadanía no votó por el partido para la presidencia, no votó por sus candidatos a legisladores. Los ciudadanos le dijeron al PAN: o cambias o te vas”, puntualizó.

Los ex mandatarios azules también le pidieron a la dirigencia no adelantar el proceso de sucesión de la presidencia del partido, con acuerdos concertados por los “padroneros” (caciques locales que controlan el padrón) “que tanto daño le han hecho a Acción Nacional.”

“No es una defensa a Marko ni a los dirigentes. Es porque hay información confirmada de que la semana pasada querían lanzar la convocatoria para ir con el padrón y ganar con la fuerza que tienen.

“Parece que legalmente les dio miedo algo y están valorando que tiene que salir hasta después de julio por temas legales, no porque no quieran.”

Previamente, en declaraciones a los reporteros de la fuente, Damián Zepeda recomendó al jefe panista, Marko Cortés “le meta humildad y le baje a la soberbia”, luego de tan malos resultados.

***

Ricardo Monreal, quien oficialmente coordinará, junto con el diputado Ignacio Mier, el diálogo sobre la Reforma Judicial, negó que haya discrepancia entre AMLO y Claudia Sheinbaum en los ritmos de la reforma judicial.

Ella quiere una amplia discusión en la que participen profesores, asociaciones de abogados, facultades de derecho, jueces, magistrados, ministros, antes de llevarla al pleno de las cámaras para su aprobación. A AMLO le urge.

“No hay discrepancia. Ambos están estableciendo, junto con el Congreso y los legisladores electos, que sea los primeros días de septiembre, tanto el presidente como Claudia”. Dijo el coordinador de la bancada de Morena en el Senado.

La parte más peligrosa de esa reforma, según el ministro Luis María Aguilar, es substituir a jueces, magistrados y ministros con experiencia y conocimientos, por personas que no reúnan las calidades adecuadas, en perjuicio de la justicia constitucional.

En ese punto de la reforma no hay marcha atrás. La elección en urna de los 1,600 jueces, magistrados y ministros es un irreductible para López Obrador. “Que sea el pueblo el que los elija”, y de allí no lo sacas.

El presidente asegura que si son electos por el pueblo no van a ser empleados de particulares, ni de las cúpulas de poder económica o política. “Van a tener como jefe al pueblo, que eso es la democracia”, dijo en la mañanera.

AMLO acepta, sin embargo, que se le hagan cambios a la reforma en salarios, número de integrantes, posibilidad de reelección… Los actuales integrantes del Poder Judicial podrán participar en la elección.

El morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, nos adelanta que para que no se cuelen personas sin conocimiento entre juzgadores surgidos en las urnas, se exigirá que los candidatos tengan un perfil de calidad profesional, experiencia, comportamiento social y capacidad académica.

Los foros para discutir las cinco reformas prioritarias de la 4T se llevarán a cabo en la CDMX y en diferentes partes del país.

Arrancarían la próxima semana.

¿Cuáles son esas reformas prioritarias? La Judicial, obviamente; la del ISSSTE; la ayuda a mujeres 60 a 64 años; la beca universal en escuelas públicas (de preescolar hasta secundaria), y la no reelección a ningún cargo a partir del 2030.

La elección de los nuevos juzgadores ya tiene planteadas dos fechas: junio de 2025 o en el primer trimestre de ese año.

FIN.

