Localizan a hombre sin vida en Yosocuta; tenía un disparo en la frente (11:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 25 de marzo. En la jurisdicción de San Francisco Yosocuta, agencia de Huajuapan de León, fue localizado el cadáver de un hombre que presentaba un impacto de arma de fuego en la frente, lo que derivó en una movilización policial.

Alrededor de las 1:30 de la madrugada de este miércoles, al Centro de Control y Comando (C2) reportaron de una persona tirada a orilla de la carretera Huajuapan-Juxtlahuaca, a un kilómetro antes de San Francisco Yosocuta.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, en donde encontraron a un masculino boca arriba, quien tenía sangre en el rostro y había una mancha de sangre sobre el piso, cerca de la cabeza.

De inmediato los uniformados solicitaron la presencia de socorristas, llegando minutos después, paramédicos de Bomberos, quienes luego de valorar al hombre, informaron que estaba muerto.

El cadáver al parecer presentaba una lesión a la altura de la ceja de lado derecho, además había un casquillo percutido de color dorado.

El lugar del hallazgo fue resguardado por los uniformados municipales, hasta que llegó el personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, como peritos y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a realizar las diligencias.

Una vez que finalizaron, el cadáver fue trasladado al anfiteatro municipal El Gólgota, de Huajuapan de León, para la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el móvil y ubicar a los responsables.

El occiso permanece como desconocido, pero se tiene una estimación de tratarse de un hombre de entre 30 y 35 años de edad.

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