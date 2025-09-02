34 mil kilómetros rastreados y 28 mil metros de drenaje atendidos: Oaxaca capital avanza en infraestructura (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. El Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, avanza con un amplio programa de intervención que responde a las necesidades más sentidas de la población y a los reportes ciudadanos en agencias, colonias y barrios de la capital.

Entre las acciones más relevantes destacan el rastreo y nivelación de calles y caminos, que han permitido atender 180 vialidades en 11 agencias municipales, con una cobertura de 34 mil 616 kilómetros. Estas labores mejoran la transitabilidad y restablecen condiciones seguras para el paso de vehículos y peatones.

Asimismo, se han ejecutado programas de desazolve de pozos y drenajes, con la intervención de 740 pozos de visita y 28 mil 284 metros lineales de red sanitaria y pluvial en 83 colonias y 10 mercados. Con ello se contribuye a prevenir riesgos sanitarios y encharcamientos durante la temporada de lluvias.

Por otra parte, mediante el programa “Tache al Bache”, se han rehabilitado más de 20 kilómetros de carpeta asfáltica en zonas estratégicas de la ciudad, mejorando la seguridad vial y reduciendo los tiempos de traslado.

Con el trabajo de las cuadrillas del Centro Histórico se han realizado 87 acciones de retiro de contaminación visual, 18 de rescate de espacios públicos, así como labores de limpieza en monumentos históricos y mobiliario urbano, reafirmando el compromiso de contar con una ciudad limpia, digna y ordenada.

Estas intervenciones forman parte de la estrategia integral de un gobierno cercano a la gente, que con hechos responde a la confianza ciudadana y garantiza mejores condiciones de vida para las y los habitantes de Oaxaca de Juárez.

