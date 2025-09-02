Familiares exigen liberación de Feliciano Jiménez Roque detenido arbitrariamente (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. Familiares del activista Feliciano Jiménez Roque exigen su liberación luego de se detenido de manera arbitraria desde hace 15 días sin clarificar los motivos de su aprehensión.

Por ello solicitaron al titular de la Secretaría General Jesús Romero información al respecto, ya que el comunero es una persona que solo ha trabajado en beneficio de la comunidad en gestiones y apoyo para sus vecinos.

El originario de la población de El Platanar, perteneciente a Santiago Amoltepec, fue detenido junto con Serena Yesca Roque sin motivo aparente, quien es uno de los aspirantes a la presidencia municipal de Santiago Amoltepec.

Con pancartas, en conferencia de prensa desde el zócalo capitalino, los familiares pidieron la intervención del gobernador Salomón Jara Cruz para que ambos personajes sean liberados.

Señalaron que Jiménez Roque es un luchador social que se ha caracterizado desde su juventud como un referente de la comunidad por apoyar a los más desfavorecidos en gestiones de proyectos de la gente, ha trabajado durante años en proyectos de desarrollo comunitario, mejoramiento de escuelas, caminos, medicamentos y reforestación de zonas áridas.

