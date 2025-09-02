Padres de familia inician huelga de hambre en secundaria de Huajuapan; exigen cambio de plantilla de profesores (12:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 2 de septiembre. Un grupo de padres de familia, ayer iniciaron una huelga de hambre en el acceso principal de la Escuela Secundaria para Trabajadores Ricardo Flores Magón, para solicitar la intervención de los tres niveles de gobierno, en la asignación de un nuevo director y profesores para la institución.

La presidenta de la asociación de padres de familia de dicha escuela, Juana Delfina Osorio Mata, indicó que, al no tener una respuesta a sus demandas de las distintas instancias, y ser ignorados por el personal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y dirigentes de la Sección 22, iniciaron con la huelga de hambre.

“No estamos a favor de ningún docente, ni de los maestros y director, simplemente queremos plantilla completa de docentes; porque llegamos a todo esto, porque había módulos que no se cubrían, había espacios donde un maestro que trabaja en la presidencia, se iba, no firmaba como tal la libreta, solicitamos esa libreta para verla, pero no se nos permitió”, aseguró.

Refirió que hay muchas irregularidades en la secundaria, que no se puede dejar a un profesor de los actuales, porque este podría contagiar a los nuevos docentes, con las viejas prácticas de corrupción.

Señaló que los alumnos merecen educación de calidad, con profesores que acudan a las horas indicadas, exista un respeto mutuo, además de que el personal de prefectura no vuelva a violentar de manera verbal a los estudiantes.

Por su parte, Alejandra Crespo, madre de familia, mostró un documento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; y presidente municipal de Huajuapan, Luis de León Martínez Sánchez. Así como al IEEPO, Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las regidurías de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Participación Ciudadana y la de Educación en Huajuapan, en donde informan de las irregularidades que detectaron, sus peticiones y solicitan su intervención.

Señaló que los integrantes de la Sección 22 no deberían indignarse porque como padres de familia pidieron el apoyo de algunas organizaciones, cuando ellos como magisterio en sus luchas las utilizan.

“Nos han enseñado que esas luchas son así, que independiente de eso, nosotros los padres de familia los hemos apoyado en todas sus movilizaciones sindicales habidas y por haber, en todos estos años. Jamás nos hemos plantado en contra de ellos, para ir a pelear sus exigencias conforme a sus derechos ya sea de trabajo. Ellos hablan de la niñez, que muy poco la han defendido, nos han mentido mucho, sin embargo, ahora se victimizan y ahora quieren hacernos ver a nosotros menos como padres de familia, cuando nuestra voz si cuenta”, aseguró.

Advirtió que se irán turnando para resguardar la secundaria, y otros padres de familia iniciarían otra huelga de hambre en la plaza de la Libertad de Expresión, del parque Independencia de Huajuapan de León.

