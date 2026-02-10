Reconocen legisladores decisión de Jara Cruz de evaluar el desempeño del funcionariado público (16:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 10 de febrero. Diputadas y diputados de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado coincidieron en señalar que el proceso de revocación de mandato dejó en claro que la ciudadanía tiene la voz y que la participación popular constituye un eje central de la vida democrática de Oaxaca, y que el relanzamiento de la Administración Pública Estatal tiene por objeto atender las demandas de las y los oaxaqueños.

Desde la tribuna camaral, el diputado César David Mateos Benítez, del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que la revocación de mandato no debe minimizarse, ya que envió un mensaje social contundente que debe ser atendido con responsabilidad.

Asimismo, destacó la decisión del Gobernador Salomón Jara Cruz de evaluar el desempeño de las y los servidores públicos como una actitud republicana que demuestra que el Gobierno escucha y subrayó que el pueblo demanda eficacia más allá de los cambios administrativos, por lo que desde el Congreso corresponde legislar con responsabilidad, combatir la corrupción y gobernar con el pueblo, en congruencia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el compromiso de continuar la transformación de Oaxaca.

Por su parte, el legislador Benjamín Viveros Montalvo, de Morena, expresó que el relanzamiento del Gobierno del Estado anunciado por el titular del Ejecutivo representa un acto de congruencia, ya que gobernar también implica evaluarse.

Señaló que el ejercicio de revocación de mandato dejó en claro que la ciudadanía tiene la voz y que el estado cuenta con una administración que escucha y se somete a una segunda etapa orientada a beneficiar a quienes menos tienen. Ante los asuntos pendientes de la entidad, llamó a consolidar una agenda prioritaria desde el Congreso, elevar los compromisos institucionales y utilizar la tribuna para escuchar al pueblo de Oaxaca.

En su participación, la diputada Dulce Alejandra García Morlan, de Movimiento Ciudadano (MC), recalcó que el relanzamiento del Gobierno del Estado constituye un mensaje de madurez política, al reconocer que la revocación de mandato evidenció una ciudadanía activa que evalúa a sus gobiernos. Dijo que aún existen pendientes importantes, por lo que exhortó a las y los legisladores a dejar de lado las confrontaciones y trabajar de manera responsable y coordinada en beneficio de Oaxaca.

Asimismo, el diputado Mauro Cruz Sánchez, del Grupo Parlamentario Plural, y la legisladora Melina Hernández Sosa, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), coincidieron en que el ejercicio de revocación de mandato obliga a redoblar esfuerzos, recuperar la confianza ciudadana y corregir errores, y en que los cambios impulsados por el mandatario estatal provienen de escuchar y respetar a la ciudadanía.

Las legisladoras Vanessa Rubí Ojeda Mejía y María Francisca Antonio Santiago, así como el diputado Isaac López López, de Morena, coincidieron en que el ejercicio de revocación de mandato evidenció una participación ciudadana activa que ratificó el rumbo del Gobierno del Estado y fortaleció la democracia en Oaxaca.

Reconocieron que aún existen retos por atender en distintas regiones de la entidad, por lo que llamaron a legislar con responsabilidad, fomentar el debate constructivo, fortalecer los contrapesos institucionales y mantener la unidad para avanzar en la transformación del estado en beneficio del pueblo oaxaqueño.

