Policía Municipal detiene a pareja por el presunto delito de robo (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 26 de noviembre. La oportuna intervención de elementos de la Dirección de Movilidad llevó a la detención de una pareja al ser señalada como presunta responsable del delito de robo.

El pasado lunes a las 18:15 horas, el personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal efectuaba recorridos de prevención y disuasión en el estacionamiento de la Plaza Oaxaca.

En ese momento, observaron que una mujer corría detrás de un hombre y una mujer, así como al verlos, les pidió ayuda, indicando que le habían robado su bolso.

Los elementos fueron tras el hombre y la mujer, logrando darle alcance metros adelante, observando que el sujeto portaba el bolso en a mano derecha.

La ofendida identificó a las dos personas como quienes le arrebataron su bolso momentos antes, por lo cual pidió su detención.

Los detenidos dijeron llamarse David E. R. B., de 35 años de edad y Eva G. L. V., de 25 años de edad, así como el bolso fue recuperado.

Finalmente, la pareja quedó a disposición de la Fiscalía estatal para continuar con la indagatoria correspondiente.

