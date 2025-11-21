Sujetos disparan casa de aspirante a edil de San Antonio de la Cal (11:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 21 de noviembre. Sujetos desconocidos dispararon esta madrugada a la casa de uno de los posibles aspirantes a la presidencia municipal de San Antonio de la Cal.

Sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta realizaron alrededor de las 02:20 de la mañana un ataque armado a la casa de Juan Alejandro Martínez García, quien se menciona como un aspirante a edil de ese municipio de la zona metropolitana de Oaxaca.

“Aproximadamente llegaron 2 personas en una moto para agredir al portón de la casa directamente e hicieron detonaciones de arma de fuego, llegaron muy rápido, dispararon e hicieron 5 detonaciones, dijo, Martínez García.

“La verdad sí preocupa la inseguridad que se está originando, aquí en este municipio, la verdad yo creo debemos exigir a las policías un poquito más de vigilancia, estamos viendo que de cierta manera algunos no no les caemos bien o no nos miran bien”, recalcó la víctima.

