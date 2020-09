Las Torres Gemelas (WTC de Nueva York)

El primer ataque suicida ocurrió hacia las 08:46 horas del 11 de septiembre de 2001, cuando fue secuestrado el vuelo 11 de American Airlines, el cual se impactó contra la Torre Norte del World Trade Center.

Diecisiete minutos después (09:03 horas) también se reportó el secuestro del vuelo 175 de United Airlines; este avión fue el que se estrelló en la Torre Sur.

Ambos edificios se desplomaron y quedaron reducidos a escombros en dos horas aproximadamente, dejando sepultadas a 2 mil 753 personas.

El Pentágono (Washington)

Cinco terroristas secuestraron el vuelo 77 de American Airlines y lo estrellaron a las 09:37 del 11 de septiembre en el Pentágono, edificio sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

En este tercer ataque murieron 189 personas.

Pensilvania

El vuelo 93 de United Airlines se estrelló entre las 10:03 y las 10:06 del 11 de septiembre de 2001 en un campo abierto de Shanksville, Pensilvania, luego de que los pasajeros forcejearan contra los terroristas.

De acuerdo con el FBI, este avión tendría que haberse impactado contra el Capitolio, en Washington. Murieron los cuatro terroristas, 7 tripulantes y los 40 pasajeros.

No fue sino hasta 2004 que la red yihadista Al Qaeda se atribuyó la autoría de los cuatro ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

De acuerdo con una carta, los terroristas afirmaban que buscaban “castigar” a la nación norteamericana por el despliegue y ocupación de la Península Arábiga, así como por la Guerra del Golfo y la serie de bombardeos militares a Irak.

Además, el constante apoyo de Estados Unidos a monarquías y a Israel también habrían sido razón para que Al Qaeda quisiera atentar contra la superpotencia.

Los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos provocaron una revolución en el tema de seguridad, sobre todo en las terminales aéreas.

Dos organismos ajustaron sus medidas las cuales pasaron de una simple revisión a un escrupuloso cateo tanto de los pasajeros como de los equipajes.

La Organización de Aviación Civil Internacional ajustó sus medidas a nivel mundial mientras que en Estados Unidos, la encargada fue la Transportation Security Administration (TSA).

Entre las medidas principales se encuentran retirarse abrigos, chamarras, además de objetos que cubran el rostro como gorras, sombreros y lentes.

En algunas solicitudes si es necesario también se pide el retiro del calzado; además los censores de rayos X fueron actualizados en varios aeropuertos.

También el llevar líquidos mayores a 100 mililitros no pueden ser trasladados en el equipaje de mano, debe ser en el documentado.

Otro punto muy notorio es que al momento de la revisión los aparatos electrónicos como computadores deben ser retirados de sus fundas.

Una estrategia bien conocida en Estados Unidos es la inclusión en vuelos de agentes federales encubiertos, conocidos como air marshals.

This morning, MFS staff from across the state observed one minute of silence to honour the 2,996 members of the public and service personnel who died on 11 September 2001.

The toll includes 343 members of the New York Fire Department (FDNY) who died when the towers collapsed.