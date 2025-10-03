Zacatecas ‘arde’ por narcobloqueos: Carreteras son obstruidas con vehículos incendiados en 6 municipios (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de octubre. Zacatecas vive una jornada de violencia e incertidumbre ante los nuevos narcobloqueos carreteros que incluyen ponchallantas, camiones atravesados, autos incendiados y enfrentamientos durante la madrugada de este viernes 3 de octubre.

Alrededor de las 3:00 horas, el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó que los hechos ocurrieron en los municipios de Calera, Villanueva, Fresnillo, Cuauhtémoc, Río Grande y Sombrerete.

“Las corporaciones de seguridad activaron un operativo especial para retirar los vehículos con los que se bloquearon las carreteras en la entidad”, dijo el corresponsal Alonso Chávez en entrevista para JLM Noticias.

Hasta ahora, no se reportan lesionados, pero el gobierno estatal pidió calma a la población y circular con precaución.

“De manera inmediata, el Gobernador instruyó a las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz a activar el Plan Antibloqueos, con el objetivo de liberar la circulación y reforzar los operativos permanentes en estas zonas para dar con los responsables”, dijo el secretario de Gobierno de Zacatecas, de acuerdo con información de NMás.

¿Cuáles son las carreteras de Zacatecas donde hay narcobloqueos?

“Tome precauciones en Zacatecas se registra cierre total de circulación por incendio de vehículo cerca del km 027+000 de la carretera Zacatecas-Durango, tramo Zacatecas- Víctor Rosales”, publicó la Guardia Nacional carreteras en sus redes sociales.

Además, se registran bloqueos en municipios como Jerez, Enrique Estrada y en los límites con Durango, en la carretera federal 45. También ocurre en el tramo 45, en el tramo a Fresnillo, así como en la 49 y en esa misma carretera hacia Aguascalientes.

Los grupos delincuenciales detuvieron a los camiones de pasajeros y los bajaron para tomar la unidad y cerrar la vía con transporte de cargo.

En la carretera federal 54 en el municipio Pánfilo Natera los delincuentes utilizaron ponchallantas dispersados por las carreteras para que los vehículos se queden parados y prenderles fuego. Alrededor de las 7:00 horas todavía había automovilistas parados por dicha situación.

A través de redes sociales se compartieron imágenes de los servicios de emergencia que ya trabajan en las zonas afectadas para sofocar el fuego de los vehículos incendiados.

¿Por qué iniciaron los narcobloqueos en Zacatecas?

El gobierno de Zacatecas no ha dado información sobre por qué comenzaron los narcobloqueos de este viernes.

Sin embargo, el antecedente más reciente ocurrió ayer en el municipio de Tabasco, Zacatecas, donde policías estatales fueron agredidos por civiles armados y se generó un enfrentamiento donde fue abatido un presunto delincuente.

Más tarde, el gobierno estatal reportó que se controló la situación tras la llegada de los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército para reforzar a los policías municipales quienes se enfrentaron a integrantes del crimen organizado.

El Financiero/@GN_Carreteras

