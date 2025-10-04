Diputado morenista propone castigar con cárcel la difusión de memes y stickers; pena al doble si son de políticos (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de octubre. El diputado federal Armando Corona Arvizu, del partido Morena, presentó en la Cámara de Diputados una controvertida iniciativa para reformar el Código Penal Federal. El objetivo: tipificar como delito la creación, manipulación o difusión de contenidos digitales generados o alterados con inteligencia artificial (IA), cuando se usen para ridiculizar, acosar, suplantar o dañar la reputación o dignidad de una persona.

De acuerdo con el periodista Juan Ortiz de Emeequis, la propuesta busca combatir el ciberacoso y los deepfakes, pero ha generado fuerte debate por su posible impacto en la libertad de expresión, especialmente en lo que respecta a la sátira política y el humor digital.

Hasta 12 años de prisión por memes políticos

La iniciativa contempla penas de tres a seis años de prisión y multas de 300 a 600 días de salario mínimo para quien genere o difunda contenidos digitales con IA que ridiculicen o dañen la reputación de cualquier persona.

Sin embargo, cuando la víctima es un político o funcionario público, las sanciones se duplican: de seis a doce años de prisión y multas de 600 a mil 200 días de salario mínimo. En estos casos, el morenista considera que hay un daño mayor al interés colectivo y un impacto directo en la función pública.

No obstante, la iniciativa no define con claridad qué distingue una “burla maliciosa” de una sátira legítima, lo que abre la puerta a interpretaciones ambiguas. Un meme político o un sticker de WhatsApp podría interpretarse como ‘ridiculización’ si se alega daño a la dignidad.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir