YouTube sufre una caída a nivel global (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. La plataforma de video en línea YouTube ha registrado este miércoles una caída a nivel mundial, según evidencian los datos del portal Downdetector, que documenta ese tipo de interrupciones.

En particular, en EE.UU. se registraron más de 340.000 quejas, en el Reino Unido unas 60.000 y en Japón unas 26.000. La mayoría de los usuarios comentaron que los videos tardaban en cargar, que las páginas tardaban más de lo habitual en abrirse o que recibían el mensaje de que se produjo un error.

Servicios relacionados como YouTube Music, YouTube Kids y YouTube TV también se vieron afectados.

Posteriormente, la compañía comunicó que ha solucionado el problema en todos sus servicios, agradeciendo a los usuarios por su paciencia.

