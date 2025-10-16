YouTube sufre una caída a nivel global (19:00 h)

2025/10/15  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. La plataforma de video en línea YouTube ha registrado este miércoles una caída a nivel mundial, según evidencian los datos del portal Downdetector, que documenta ese tipo de interrupciones.

En particular, en EE.UU. se registraron más de 340.000 quejas, en el Reino Unido unas 60.000 y en Japón unas 26.000. La mayoría de los usuarios comentaron que los videos tardaban en cargar, que las páginas tardaban más de lo habitual en abrirse o que recibían el mensaje de que se produjo un error.

Servicios relacionados como YouTube Music, YouTube Kids y YouTube TV también se vieron afectados.

Posteriormente, la compañía comunicó que ha solucionado el problema en todos sus servicios, agradeciendo a los usuarios por su paciencia.

Principal Tecnología









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

A los alumnos de la UniVer les faltan 192 compañeros; el gobierno los desestima (18:49 h)

 Veracruz, 15 de octubre. Varias Facultades de la Universidad Veracruzana están tomadas por los alumnos, insisten en que hay 192 alumnos...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: