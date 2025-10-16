¿Van por Maduro? Trump confirma inédita autorización para que la CIA opere en Venezuela (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió recientemente una orden inédita para que la Agencia Central de Inteligencia (CIA en inglés) realizara operaciones encubiertas en Venezuela, ejerciendo más presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

La notificación secreta fue proporcionada por funcionarios estadounidenses al The New York Times, durante la tarde de este miércoles 15 de octubre, lo que ha sido cuestionado como una posible intervención en la soberanía venezolana.

Trump presiona a Maduro

Esta cuestionable autorización se suma a la investigación que el gobierno de Estados Unidos ha realizado contra Nicolás Maduro, quien ha sido señalado como el presunto líder del Cártel de los Soles.

Las incursiones que se han realizado por mar, junto con estas investigaciones, buscan como fin último expulsar a Maduro del poder. Recientemente, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Trump respondió sobre la posible incursión de la CIA: “No quiero responder eso. Sería ridículo que yo respondiera esa pregunta, pero Venezuela está sintiendo la presión”.

La medida permitiría acciones letales y otras operaciones en el Caribe, de manera unilateral o como parte de una operación militar mayor, aunque se desconoce si la CIA ya planea intervenciones concretas.

El pasado 25 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al Cártel de los Soles como grupo terrorista Global. Este grupo criminal, vinculado al régimen de Maduro, apoya supuestamente a organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, amenazando la paz y la seguridad de Estados Unidos.

Cabe destacar que en los últimos meses las fuerzas navales estadounidenses se han mantenido cerca de las costas de Venezuela, con el fin de derribar embarcaciones de presuntos narcotraficantes que transportaban droga. En la tarde de este miércoles 15, en redes sociales se informó sobre la detección de bombarderos de EE. UU. sobrevolando cerca del país latinoamericano.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir