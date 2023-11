Xóchitl Gálvez, primera mujer que será nuestra candidata presidencial: PRI (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de noviembre. La candidatura de Xóchitl Gálvez rumbo a la presidencia por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es histórica, reconoció su dirigente nacional, Alejandro Moreno, “es nuestra convicción, y lo digo con plena responsabilidad y conocimiento de lo que implica esta decisión histórica, sin precedente para nuestro instituto político”, que una mujer, la primera que impulsa el PRI a la Presidencia, sea Xóchitl Gálvez.

“Aquí no se baja a nadie a la fuerza. Aquí no hay maniobras ni malabares para poner a uno, o para poner a otro. Los priistas hemos pugnado por un proceso abierto, plural y democrático. Xóchitl Gálvez emanó de uno, y así será para todos los procesos”, enfatizó.

En el marco de la Comisión Política Permanente que aprobó la participación de Xóchitl Gálvez Ruiz, en su calidad de simpatizante, en el proceso interno de selección y postulación de la candidatura a la Presidencia de México; el dirigente priista expresó que “Xóchitl es más priista que muchos otros que así se llamaron, y sólo utilizaron su posición en el partido para sacar ventajas personales, y brincaron del barco cuando la salida fácil y el cargo seguro se presentaron frente a ellos”.

Aseguró que el 2 de junio de 2024 marca la fecha de un compromiso inaplazable para los priistas, ya que, “tenemos una cita con el pueblo de México, con el México de leyes, de instituciones, que nuestro partido construyó, diseñó, y que dieron los mejores tiempos para impulsar el proceso democrático y de mejor calidad de vida para los mexicanos”.

Al hacer un recuento de los logros de los gobiernos tricolores, dijo que “nunca faltaron policías en las calles, una vacuna, un salón de clases, un crédito para su vivienda, un camino para llegar a las comunidades más apartadas”.

Alejandro Moreno explicó que el Frente Amplio por México es una coalición potente, plural, incluyente y, lo más importante, única.

Agregó que es “única, porque, a diferencia de nuestros adversarios políticos, aquí no hay imposiciones ni de un líder ni de una fracción. Aquí no se baja a nadie a la fuerza. Aquí no hay maniobras ni malabares para poner a uno, o para poner a otro. Los priistas hemos pugnado por un proceso abierto, plural y democrático. Xóchitl Gálvez emanó de uno, y así será para todos los procesos”.

Por otra parte, adelantó que “el priismo marchará con Xóchitl, es y será nuestra candidata y juntos vamos a llegar a la victoria y la vamos a llevar a la Presidencia de la República”.

Explicó que “vivimos la etapa de mayor degradación democrática en los últimos tiempos”, con un gobierno de Morena “cínico y corrupto”, que difama, critica y rompe el régimen democrático, destruye las instituciones y violenta la ley.

Subrayó que el actual “es un gobierno perdido, desubicado, descolocado, corrupto, mentiroso e ineficaz, un gobierno sesgado, un gobierno de partido”, con “una clara e indiscutible vocación caciquil, autoritaria y de caudillaje”.

