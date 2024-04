Xóchitl Gálvez acusa a Rutilio Escandón de supuesto de boicot en mítines y de cobardía ante el crimen (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de abril. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, acusó al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, de tratar de boicotear su gira por el estado amagando a sus asistentes.

De gira por la entidad donde sostuvo encuentros con militantes del PRI, PAN y del PRD en Tapachula Huixtla y Tonalá, señaló que el mandatario de Morena es un “cobarde” por no hacer frente al crimen organizado.

Te recomendamos

“Me siento como pez en el agua en Chiapas, no tengo miedo”: Xóchitl Gálvez

Política

Señaló que en los dos últimos mítines funcionarios estatales ‘cortaron’ el transporte público en la zona para evitar el arribo de los seguidores.

Pese a ello, la candidata presidencial afirmó que aunque haya una sola persona, ella cumplirá con sus compromisos de campaña.

“Aquí estoy, miren, mi equipo me decía, oye, es que no están permitiendo que pase el transporte, es que el evento está muy solo, yo así hubiera uno, estaría aquí”

“Por uno yo estaría aquí. Nunca voy a cancelar un evento porque por una persona que me venga a escuchar, yo me doy por servida”, dijo.

Agregó que en Chiapas “hay un gobernador cobarde que no es capaz de defender a su pueblo, un Presidente de la República que decidió darle abrazos a los delincuentes y abandonar a los chiapanecos”.

En el tercer evento, en Tonalá, destacó que Escadón no existe en el gobierno del estado.

“La verdad de las cosas es que el gobernador como si no existiera en Chiapas es, con todo respeto, un cobarde. Los ha dejado quedarse solos. Él está bueno para dar el estado del tiempo, pero no para gobernar en Chiapas”, dijo.

https://www.milenio.com/politica/elecciones/xochitl-acusa-a-rutilio-escandon-de-supuesto-de-boicot-en-mitines

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir