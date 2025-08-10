Willy Chavarría admite apropiación del nombre de Oaxaca luego de reclamos (12:15 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de agosto. El diseñador Willy Chavarría lamentó que sus sandalias “Oaxaca Slip-On” hayan usado el nombre del estado de Oaxaca sin una colaboración directa con la comunidad local.

El diseñador estadounidense de origen mexicano, Willy Chavarría, expresó su pesar este sábado por el uso indebido del nombre “Oaxaca” en el modelo de sandalias que desarrolló junto con una marca deportiva, luego de que el gobierno de México acusara a ambos de apropiación cultural.

Las autoridades mexicanas denunciaron que el diseño del modelo “Oaxaca Slip-On” imita patrones tradicionales originarios de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag, sin autorización ni participación directa de sus verdaderos creadores.

“Lamento profundamente que este diseño haya apropiado el nombre y no haya sido desarrollado en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña”, declaró Chavarría en un comunicado enviado a la agencia AFP.

Fuera de los estándares de respeto

El diseñador reconoció que el proyecto no alcanzó los estándares de respeto y colaboración que deben guiar la utilización de elementos culturales, especialmente cuando se trata de tradiciones vivas como las de Oaxaca. El gobierno del estado señaló que el pueblo de Yalalag fue víctima de plagio y exigió un resarcimiento por el uso indebido de su patrimonio cultural.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el caso afirmando:

“Es una propiedad intelectual, colectiva, tiene que haber un resarcimiento”x

Además, anunció que se realizará una reunión entre la marca y el gobierno de Oaxaca para discutir una posible compensación o acuerdo.

Este episodio se suma a la reciente controversia que rodeó a Chavarría durante la Semana de la Moda de París, donde fue criticado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele por supuestamente “glorificar a los criminales” en una pasarela que evocó la estética de la prisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador.

