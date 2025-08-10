Muere masculino arrollado por vehículo en Tehuantepec (12:00 h)

Edwin Meneses
Tehuantepec, Oax. 10 de agosto. Un hombre murió atropellado esta mañana, por un vehículo en el entronque de San Isidro Pishishi agencia municipal de Tehuantepec, a al altura del arco de bienvenida.
El accidente se registró cerca las 10:30 de la mañana en la intercepción que comunica San Isidro Pishishi con San Antonio Monterrey.
El conductor del vehículo Chevrolet Aveo color gris fue detenido y llevado a los separos de la cárcel municipal.
Aún se desconoce la identidad de la víctima.
