Vuelca sobre la autopista Oaxaca-Puebla camioneta de la Gubernatura; un muerto (22:16 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició las investigaciones correspondientes y lleva a cabo los trabajos periciales relacionados con el accidente carretero registrado este martes, 23 de septiembre de 2025, sobre la autopista 135D Oaxaca-Puebla, a la altura de Suchilquitongo, en el que lamentablemente perdió la vida una persona y otra más resultó lesionada.

La víctima mortal fue identificada con las iniciales R.C.C., quien se desempeñaba como servidor público del Gobierno del Estado. En el mismo hecho resultó lesionada otra persona, cuando se salió del camino y volcó la camioneta en que viajaban.

Ante estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca realiza los trabajos legales y periciales correspondientes para deslindar responsabilidades respecto a la mecánica de hechos del percance automovilístico.

