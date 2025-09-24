Inundaciones afectan al mercado de Ciudad Ixtepec; comerciantes exigen atención inmediata (18:22 h)

Edwin Meneses

Ciudad Ixtepec, Oax. 23 de septiembre. Las fuertes lluvias registradas recientemente han comenzado a causar estragos en diversos puntos de la ciudad, y uno de los más afectados ha sido el mercado público Benito Juárez, ubicado en la colonia Estación, donde el agua ingresó a los pasillos, inundando varios puestos y dañando mercancías.

Locatarios del mercado denunciaron la falta de acciones preventivas por parte del gobierno municipal, señalando que no se realizaron labores de desazolve antes de la temporada de lluvias.

Reprocharon además que las autoridades, en lugar de asumir su responsabilidad, insistan en culpar a administraciones anteriores mientras los problemas actuales se agravan.

Uno de los principales reclamos es la inoperatividad del camión vactor municipal, herramienta clave para el desazolve de drenajes y alcantarillas.

Pese a su importancia, el vehículo continúa sin ser reparado, dejando a la población indefensa ante inundaciones que podrían prevenirse con mantenimiento básico.

Los comerciantes exigieron al presidente municipal atender de manera urgente esta situación, advirtiendo que el mercado es un espacio esencial para la economía local.

Afirmaron que la prevención también forma parte del deber de las autoridades, más allá de los discursos y justificaciones en los medios.

