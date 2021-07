Voy a estar en boleta presidencial; espero estar en Morena y con AMLO: Monreal (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de julio. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, aseguró que su nombre estará en la boleta electoral presidencial para los comicios de 2024.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Monreal Ávila dejó en claro que no es un “ambicioso vulgar” y que se ha preparado durante años para ser candidato a la Presidencia de la República.

Voy a estar en la boleta presidencial, espero estar con Morena y con el presidente López Obrador (…) Quiero que sea con Morena, pero en este momento es largo el camino de reflexión”, expresó.

“No admito ser corcholata de nadie, pero soy un aspirante normal, no un ambicioso vulgar, me he preparado para esto durante muchos años. Voy a estar puntual a la cita, en eso no te equivocas, deseo estar en Morena, ser candidato y ganar la Presidencia de la República sucediendo al presidente López Obrador”, refirió.

Información de: López-Dóriga Digital/Cuartoscuro