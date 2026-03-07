ViX, Disney+ y Prime Video registran casi 2 millones de bajas (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo. El mercado mexicano de streaming entró en una fase de madurez marcada por una mayor rotación de usuarios, lo que ha llevado a un mayor número de cancelaciones de suscripciones, siendo las plataformas de ViX Premium, Disney+ y Amazon Prime Video las más afectados por esta competencia intensificada.

De acuerdo con Radamés Camargo, director de Análisis de la Consultora The CIU, durante los últimos 6 meses, al menos un millón 829 mil usuarios cancelaron su suscripción a una plataforma de streaming, equivalente a 14 por ciento de los 14.3 millones de accesos a plataformas de video bajo demanda por suscripción (SVOD) registrados en el país.

“En ese periodo, ViX Premium concentró 28.6 por ciento del total de suscripciones canceladas, seguida por Disney+, que tendrá el reboot de Malcolm In The Middle, con 21.4 por ciento y Amazon Prime Video con 17.9 por ciento. Más abajo se ubicaron Apple TV con 14.3 por ciento y Netflix con 10.7 por ciento”, comentó el analista.

Paramount+ y HBO Max registraron cada una 3.6 por ciento del total de cancelaciones, lo que sugiere diferencias en la fortaleza de su propuesta de valor y en sus estrategias de retención en un mercado cada vez más fragmentado.

En este sentido, el especialista detalló que el fenómeno, conocido como del churn rate o tasa de cancelación, ha cobrado relevancia en los últimos meses debido a que el ecosistema SVOD transitó de una etapa de expansión acelerada a una de competencia estructural

“La cancelación ya no responde exclusivamente a insatisfacción de los usuarios, sino a estrategias deliberadas de optimización del gasto y racionalización del tiempo de consumo de contenidos por parte de los hogares”, añadió Camargo.

En el caso de ViX, donde aparece el programa ¿Apostarías por mí?, su elevada proporción de bajas puede asociarse al consumo puntual de contenidos como eventos deportivos o realities, que no necesariamente generan permanencia continua más allá de la ventana de interés.

Disney+ muestra una dinámica similar con franquicias globales de alto impacto, cuyo consumo intensivo suele concentrarse en periodos específicos. Una vez concluido el ciclo de estrenos relevantes, aumenta la probabilidad de baja temporal.

La plataforma Amazon Prime Video enfrenta un escenario híbrido. Aunque forma parte de un paquete integral, la decisión de mantener el componente de video depende de su diferenciación frente a competidores con catálogos más exclusivos o estrenos recurrentes.

Alza de precios influye en cancelaciones de suscripciones de streaming

Si bien los contenidos y la racionalización de contratación juegan un papel importante en la tasa de cancelación, uno de los detonantes más visibles ha sido el ajuste al alza en los precios de las suscripciones, que en promedio han sido de hasta 20 por ciento en los últimos meses.

“Hoy el streaming compite con otros rubros del gasto familiar, lo que vuelve más sensible la permanencia cuando el precio rebasa el valor percibido”, dijo.

Agregó que también existen las restricciones a la compartición de cuentas, “diseñadas para elevar el ingreso promedio por usuario, pero que también incrementan el riesgo de cancelación en segmentos sensibles al precio”, detalló director de Análisis de la Consultora The CIU.

En promedio, los hogares mexicanos destinan alrededor de 316 pesos mensuales a plataformas SVOD, lo que obliga a seleccionar cuidadosamente cuáles servicios conservar y cuáles rotar, especialmente cuando la oferta supera la capacidad de consumo.

“La permanencia no es un indicador que se presume, sino que se construye y se defiende mes a mes”, concluyó Camargo, al subrayar que la competencia se definirá cada vez más por la capacidad de retención y no sólo por la captación de nuevos suscriptores.

Buscarán aprovechar estímulos al cine

De acuerdo con Carlos Ponce, especialista en industria audiovisual y economía digital, las plataformas de streaming de video bajo demanda en México podrían perfilar una nueva estrategia para fortalecer su permanencia en los hogares.

La estrategía sería aprovechar los incentivos del gobierno federal al cine y a la producción audiovisual nacional para robustecer su oferta de contenidos originales.

“El impulso a la industria cinematográfica puede traducirse en más series y películas locales con altos valores de producción, un elemento clave para fidelizar audiencias en un mercado cada vez más competido y con altos niveles de rotación”, comentó Ponce

Detalló que los incentivos públicos reducen costos y elevan la calidad del contenido local, lo que permite a las plataformas diferenciarse y construir mayor lealtad entre sus suscriptores.

