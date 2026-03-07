Balean a hombre en la agencia El Jordán de Tehuantepec (19:24 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oaxaca, 6 de marzo. Un hombre identificado como Edgar R. resultó lesionado por disparos de arma de fuego la tarde de este viernes en la agencia municipal de El Jordán, en el municipio de Tehuantepec.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas, a un costado de la avenida Ferrocarril, donde vecinos alertaron a las corporaciones de seguridad tras escuchar varias detonaciones.

Al arribar al lugar, elementos de emergencia localizaron al hombre con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, por lo que de inmediato fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Autoridades policiacas implementaron un operativo en la zona para tratar de ubicar al o los responsables, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho violento ocurrido en esta zona de Tehuantepec.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir