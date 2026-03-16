Violenta ejecución sacude la Cuarta Sección de Juchitán (13:35 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 16 de marzo. Un hecho violento se registró este lunes en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, donde un hombre fue asesinado a balazos sobre la avenida Juárez, en la Cuarta Sección, provocando alarma entre vecinos y la movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados habrían atacado directamente a la víctima, disparándole en repetidas ocasiones hasta dejarla sin vida en el lugar. Tras las detonaciones, habitantes de la zona alertaron a las autoridades a través del número de emergencias.

Elementos policiacos acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido; sin embargo, antes de que pudieran iniciar las diligencias correspondientes, familiares del fallecido retiraron el cuerpo del lugar, lo que complicó el inicio de las investigaciones.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este hecho. Autoridades mantienen las indagatorias para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables de este nuevo acto de violencia en la región.

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