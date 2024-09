Violencia en Sinaloa no es culpa de EU: Ken Salazar (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de septiembre. Las masacres de Sinaloa no pueden ser culpa de los Estados Unidos, respondió el embajador Ken Salazar al presidente Andrés Manuel López Obrador quien afirmó la víspera que dicho país es corresponsable de la situación de confrontación e inestabilidad que hay en la entidad tras el secuestro y traslado a territorio estadunidense del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, sin conocimiento de México.

En una conferencia de prensa realizada este viernes en el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Salazar fue cuestionado respecto a las declaraciones que López Obrador emitió el jueves.

En su conferencia matutina, el mandatario declaró que Estados Unidos es corresponsable de la situación de confrontación e inestabilidad que hay en Sinaloa tras el secuestro y traslado a ese país del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada sin conocimiento de las autoridades mexicanas

“Es necesario que vayan internalizando que no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al gobierno de México. No puede haber una relación de cooperación cuando se toman medidas unilaterales; no puede aceptarse eso”, señaló el Presidente.

Por su parte, Salazar señaló que “cuando nos dicen que nosotros somos responsables de lo que está pasando en México por la ola de violencia, yo no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo. Este es un problema que se tiene que definir y solucionar; las masacres como la de Morelos (ayer) o de Sinaloa no pueden ser culpa de los Estados Unidos, la realidad es que hay un problema de inseguridad y violencia que vamos a tener que trabajar”, recalcó el embajador.

El diplomático justificó que el gobierno de Estados Unidos recibe información del gobierno de México, y todas las detenciones de líderes del crimen organizado son resultado de la cooperación.

“Nosotros nos basamos en resultados, que son producto de la cooperación del gobierno mexicano, nosotros estamos muy agradecidos por eso. Lo que ocurrió con la detenciones de Ovidio Guzmán, de El Mayo Zambada y de Rafael Caro Quintero, eso fue por el esfuerzo que hizo México, por lo que estamos agradecidos”, agregó.

En cuanto al tema de seguridad, también aseguró que todos los días, Estados Unidos y México tienen una lucha en contra del fentanilo, el tráfico de armas y tráfico de personas.

Asimismo, destacó los esfuerzos que se han realizado de la mano del gobierno del presidente López Obrador, en relación con el tema migratorio, en el cual, se sigue trabajando para que se atiendan las causas, y que exista una frontera moderna y segura.

“En el tema de migración hemos hecho un esfuerzo muy bueno con el gobierno del presidente López Obrador, para ver que se atiendan las causas, que haya vías legales para los migrantes, y que tengamos una frontera que sea moderna y que sea segura”.

La visita del diplomático está relacionada, a su vez, con los festejos del 248 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos de América.

“Aunque la fecha oficial de la independencia de los Estados Unidos ya ha pasado, nuestra ceremonia se llevará a cabo el 20 de septiembre”, informó el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

La Jornada

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir