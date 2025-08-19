Vinculan a proceso y prisión a dos personas por dar acceso ilegal a C2 de Pinotepa Nacional (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. Como resultado de la Operación Sable desplegada en Pinotepa Nacional, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo la vinculación a proceso de dos personas del sexo masculino identificadas como M.L.H. y C.G.B.R., encargado del C2 y responsable del mantenimiento de dicho sistema en ese municipio de la región de la Costa, imputados por el delito Contra el Sistema de Seguridad Pública.

Estas acciones ministeriales derivan de los trabajos tácticos realizados durante el despliegue de la Operación Sable implementada el 11 de agosto de 2025, en Pinotepa Nacional, operativo en el que la Fiscalía de Oaxaca trabajó de manera coordinada con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), junto con la Secretaría de Gobierno (SEGO), la Secretaría de la Marina, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional, Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), así como la Policía Vial Estatal.

Durante el operativo se realizó la revisión del centro de Control y Comando del Municipio, mejor conocido como C2, donde detectaron que daban accesos no autorizados a personas ajenas a las autoridades municipales.

Por ello, detuvieron al encargado del C2, así como a la persona encargada del mantenimiento técnico de este sistema.

Gracias al trabajo ministerial de la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa, se presentaron los datos de prueba suficientes por los que el Juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de M.L.H. y C.G.B.R., encargado del C2 y responsable del mantenimiento de dicho sistema en Pinotepa Nacional, además de conceder al Ministerio Público el plazo tres meses para el cierre de investigación complementaria,

Con este tipo de operativos, la Fiscalía de Oaxaca trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para restaurar la seguridad pública para la ciudadanía en las ocho regiones de la entidad.

