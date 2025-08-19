Un día como hoy 19 de agosto (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto.

Santoral: Bartolomé, Mariano, Timoteo

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

Dia Mundial de la Fotografía

Día Mundial del Orangután

14 Muere Cayo Octavio, conocido como César Augusto, primer emperador de Roma.

1440 Moctezuma Ilhuicamina toma posesión como quinto emperador Azteca.

1662 Muere en Auvergne (Francia), el matemático y filósofo francés Blas Pascal, inventor de la calculadora, una máquina que realiza cálculos matemáticos de manera puramente mecánica y que se llamó “Pascalina”.

1811 Se establece la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro, cuya función principal, además de gobernar, es administrar justicia y constituirse como una especie de secretaría de guerra. Al frente de Ignacio Lopez Rayón.

1839 La Academia de Ciencias de la Universidad de París anuncia el descubrimiento del “daguerrotipo”, invento del físico Jaques Daguerre, quien así da el primer paso para llegar a la fotografía.

1847 Batalla de Padierna, en la afueras de la Cd. De México, contra el ejército estadounidense, que desde un año atrás había iniciado una injusta y desigual guerra contra México.

1871 Nace en Dayton, EE.UU., Orville Wright, pionero de la aviación.

1883 Nace la diseñadora y empresaria Gabrielle “Coco” Chanel, quien es la primera mujer en cortarse el cabello como los hombres y reduce el largo de las faldas para mostrar los encantos de las piernas femeninas.

1919 Nace el magnate editorial estadounidense Malcolm Forbes, presidente de la revista comercial que lleva su nombre y que le produce su enorme riqueza.

1921 Nace el director y productor estadounidense Gene Roddenberry. Es mundialmente conocido por sus series de ciencia ficción, especialmente por “Star trek”.

1923 Muere en Ginebra, Suiza, el economista y sociólogo italiano Wilfredo Pareto, que contribuyó en estas dos disciplinas especialmente en el área de la distribución de la riqueza y en el análisis de las elecciones individuales, siendo el creador del concepto de eficiencia de Pareto. También contribuyó al desarrollo de la microeconomía aportando ecuaciones como la llamada “curva de indiferencia”.

1931 Nace en Monterrey el comediante y actor mexicano, Roberto Ramírez, mejor conocido como “Beto el Boticario”.

1936 Muere Federico García Lorca, poeta español. Es fusilado a punto de cumplir 38 años, y mientras terminaba de escribir su obra “La Casa de Bernarda Alba”

1940 Se promulga la Ley del Servicio Militar Obligatorio.

1945 Nace en Argentina, Sandro, Cantante, autor, actor y director cinematográfico, alcanzó gran popularidad y llegó a editar más de cincuenta álbumes, de los que vendió millones de copias. Primer latinoamericano en cantar en el Madison Square Garden

1960 El satélite artificial Sputnik 5 de la URSS es lanzado al espacio con dos perros nombrados Belka (ardilla) y Strelka (flechita), junto con ratones, ratas y plantas.

1967 Llega el sencillo de The Beatles, “All you need is love”, a la posición número uno del mercado discográfico. Este mismo día Maureen, la esposa del baterista Ringo Starr, da a luz a su hijo Jason.

2014 Muere la escritora y dramaturga mexicana Maruxa Vilalta.

2016 Muere Lou Pearlman, en la prision de Florida, el manager y creador de exitosos grupos de adolescentes en la década de 1990 como “Backstreet Boys” y “N Sync”.

