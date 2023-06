VIDEO: Joe Biden sufre fuerte caída en plena ceremonia de graduación (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de junio. Esta tarde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sufrió una fuerte caída cuando presenciaba una ceremonia de graduación en la U.S Air Force Academy, en el estado de Colorado.

El político demócrata de 80 años pisó mal paso y cayó de rodillas en el escenario al final de la entrega de uno de los diplomas. El líder de la Casa Blanca logró pararse de manera inmediata mientras recibía ayuda de oficiales de la Fuerza Aérea.

“Está bien. Había un saco de arena cuando él estaba estrechando manos”, comentó a la prensa el portavoz de la Casa Blanca Ben LaBolt.

Esta no es la primera vez que el presidente sufre una caída de este tipo, pues, el año pasado, Biden se cayó por las escaleras mientras abordaba el Air Force One, mientras que meses después se volteó en su bicicleta, cuando se encontraba cerca de su casa en Delaware.

Estas caídas preocupan a sus cercanos debido a la avanzada edad del demócrata, quien actualmente es el presidente con mayor edad en la historia del país. Biden tiene 80 años y, en caso de ganar la reelección, su segundo mandato lo iniciará con 82 años

