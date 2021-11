¿Viajes? Así gastarán mexicanos su dinero para fin de año, según IBM (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre. Se reveló en qué gastarán su dinero los mexicanos en temporadas como Buen Fin, Navidad y Año Nuevo, entre las preferencias, sorprenden los viajes, los cuales muestran tendencia a la alza, en comparación a 2020, esto según un estudio hecho por IBM Institute for Business Value.

¿En qué gastarán su dinero los mexicanos para este fin de año?

Se acercan las compras navideñas y la temporada de ofertas como el Buen Fin. Por ello, un informe publicado por IBM reveló cómo los mexicanos planean gastar su presupuesto durante esta época.

El estudio “Vaccines, variants, and deja vu: The 2021 holiday shopping and travel outlook”, realizado por IBM Institute for Business Value, reveló qué los compradores mexicanos tienen un mayor interés en adquirir viajes para visitar a sus amigos y familiares en esta época, además de realizar mayores actividades fuera de casa, como una manera de recompensarse por el encierro vivido durante todos estos meses.

Tras 2020, año azotado por la pandemia, las preferencias de los mexicanos para gastar su dinero cambiaron exponencialmente, según el gigante tecnológico un factor que sorprendió fue 88% de los consumidores en México tienen la intención de comprar diversos artículos y servicios durante las próximas semanas. Incluso, 30% de los encuestados afirmó que ya se adelantó y comenzó a comprar desde octubre; mientras que 58% de los compradores afirmó que lo hará entre noviembre y diciembre.