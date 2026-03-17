Vecinos de Pueblo Nuevo bloquean la 190, exigen atención por obras mal hechas (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. Y por si faltara un bloqueo más, vecinos de Pueblo Nuevo, bloquean la carretera federal 190 y exigen a los Gobiernos Federal, estatal y municipal atención a las obras realizadas en esta demarcación.

¿Quién va a responder por las malas obras pluviales que provocan inundaciones en la zona de Pueblo Nuevo?, se preguntan vecinos inconformes quienes señalan de mala calidad las obras realizadas en colonias de esta agencia.

“Lo hacemos responsable por la deficiente planeación y ejecución de la obra realizada en dicha zona, que ha provocado problemas de inundación sin que hasta la fecha se haya obtenido una solución”.

Este bloqueo se suma a otros bloqueos que asfixian a la ciudad y provoca tremendo caos vial.

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